Деяких військових можуть позбавити виплат у 70 тис. грн: за яких умов

Щомісячна додаткова винагорода призначена для військовослужбовців, що беруть участь у бойових діях на передовій або виконують завдання в тилу противника

Доплата в розмірі 70 тис. грн нараховується військовим за кожні 30 днів служби «на нулі» або в тилу ворога. Як тільки накопичилися ці дні, то в наступному місяці мають бути нараховані гроші. Однак в деяких випадках захисники та захисниці можуть втратити право на виплату.

Так, якщо військовослужбовця відрядили до іншої частини, то нова частина повинна вести облік його днів виконання завдань і передавати ці дані до штатної частини, де він проходить службу. Штатна частина, отримавши ці дані до 5 числа наступного місяця, видає наказ про виплату.

Наприклад, якщо 30 днів виконання завдань накопичилися у жовтні, дані мають бути передані до 5 листопада для нарахування виплати.

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У разі переведення до іншої частини, важливо, щоб у наказі командира були вказані дні виконання бойових завдань, якщо їх було менше ніж 30 і виплата ще не проводилася. Варто перевірити, аби ці дні були належним чином відображені під час переведення. Інакше є ризик втратити доплату.

Кому нараховується винагорода у 70 тис. грн

Щоб отримати цей вид доплат, військові повинні виконувати бойові або спеціальні завдання на лінії зіткнення з противником або в його тилу. Це зокрема:

Дії на лінії бойового зіткнення з ворогом, здійснені військовою частиною або підрозділом першого ешелону оборони, а також у випадках контрнаступу чи контратаки, до ротного опорного пункту включно.

Операції на тимчасово окупованих територіях України, захоплених рф.

Виконання завдань на території між позиціями Сил оборони та військами держави-агресора в зонах бойових дій.

Дії на території, контрольованій ворогом.

Для отримання виплати необхідно, щоб виконання таких завдань було підтверджено бойовим наказом, журналом бойових дій або бойовим донесенням, а також рапортом командира підрозділу про виконання завдань кожним військовослужбовцем.

Нагадаємо, в Україні військовослужбовці мають право на різні види пенсій, одна з яких — за інвалідністю. Вона, на відміну від пенсії за вислугу років, може виплачуватися військовим ще до їх звільнення зі служби. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Раніше ми також писали, скільки платять військовим за участь у бойових діях.

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За матеріалами АрміяInform