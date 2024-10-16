close-btn
PaySpaceMagazine

Деяких військових можуть позбавити виплат у 70 тис. грн: за яких умов

16.10.2024 19:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Щомісячна додаткова винагорода призначена для військовослужбовців, що беруть участь у бойових діях на передовій або виконують завдання в тилу противника

Деяких військових можуть позбавити виплат у 70 тис. грн: за яких умов

Фото: instagram.com/zelenskiy_official, unsplash.com

Доплата в розмірі 70 тис. грн нараховується військовим за кожні 30 днів служби «на нулі» або в тилу ворога. Як тільки накопичилися ці дні, то в наступному місяці мають бути нараховані гроші. Однак в деяких випадках захисники та захисниці можуть втратити право на виплату.

Так, якщо військовослужбовця відрядили до іншої частини, то нова частина повинна вести облік його днів виконання завдань і передавати ці дані до штатної частини, де він проходить службу. Штатна частина, отримавши ці дані до 5 числа наступного місяця, видає наказ про виплату.

Наприклад, якщо 30 днів виконання завдань накопичилися у жовтні, дані мають бути передані до 5 листопада для нарахування виплати.

Читайте також: Кабмін змінив правила надання статусу особи з інвалідністю військовим

У разі переведення до іншої частини, важливо, щоб у наказі командира були вказані дні виконання бойових завдань, якщо їх було менше ніж 30 і виплата ще не проводилася. Варто перевірити, аби ці дні були належним чином відображені під час переведення. Інакше є ризик втратити доплату.

Кому нараховується винагорода у 70 тис. грн

Щоб отримати цей вид доплат, військові повинні виконувати бойові або спеціальні завдання на лінії зіткнення з противником або в його тилу. Це зокрема:

  • Дії на лінії бойового зіткнення з ворогом, здійснені військовою частиною або підрозділом першого ешелону оборони, а також у випадках контрнаступу чи контратаки, до ротного опорного пункту включно.
  • Операції на тимчасово окупованих територіях України, захоплених рф.
  • Виконання завдань на території між позиціями Сил оборони та військами держави-агресора в зонах бойових дій.
  • Дії на території, контрольованій ворогом.

Для отримання виплати необхідно, щоб виконання таких завдань було підтверджено бойовим наказом, журналом бойових дій або бойовим донесенням, а також рапортом командира підрозділу про виконання завдань кожним військовослужбовцем.

Нагадаємо, в Україні військовослужбовці мають право на різні види пенсій, одна з яких — за інвалідністю. Вона, на відміну від пенсії за вислугу років, може виплачуватися військовим ще до їх звільнення зі служби. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Раніше ми також писали, скільки платять військовим за участь у бойових діях.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

Рада змінила правила щодо деяких виплат військовим

Військовим по-новому компенсуватимуть гроші за оренду житла — Кабмін

Українським чиновникам та військовим заборонили користуватись Telegram

За матеріалами АрміяInform

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Роберт Кійосакі розповів, як вижити та процвітати в умовах глобальної фінансової кризи 16.10.2024

Роберт Кійосакі розповів, як вижити та процвітати в умовах глобальної фінансової кризи
Ripple завершує підготовку до запуску стейблкоїна RLUSD — названо біржових партнерів 16.10.2024

Ripple завершує підготовку до запуску стейблкоїна RLUSD — названо біржових партнерів
Найтехнологічніші фінансові компанії України — огляд 16.10.2024

Найтехнологічніші фінансові компанії України — огляд
NovaPay змінив ставки по облігаціях: скільки отримають інвестори 16.10.2024

NovaPay змінив ставки по облігаціях: скільки отримають інвестори
В яких регіонах України найвищі пенсії — Опендатабот 16.10.2024

В яких регіонах України найвищі пенсії — Опендатабот
Польська компанія поглинула українську e-health систему 16.10.2024

Польська компанія поглинула українську e-health систему
Вибір редакції
Всі
Найтехнологічніші фінансові компанії України — огляд
ТОП статей 16.10.2024

Найтехнологічніші фінансові компанії України — огляд

 «ШІ у майбутньому стане ключовим елементом e-commerce, інтегруючись на всіх етапах клієнтського шляху»: інтерв’ю з Head of SEO Фокстрот Максимом Федоруком
ТОП статей 16.10.2024

«ШІ у майбутньому стане ключовим елементом e-commerce, інтегруючись на всіх етапах клієнтського шляху»: інтерв’ю з Head of SEO Фокстрот Максимом Федоруком
Останні новини
Сьогодні  18:50

Роберт Кійосакі розповів, як вижити та процвітати в умовах глобальної фінансової кризи

 Сьогодні  18:00

V3V Ventures скуповує імена користувачів Telegram: про які суми йдеться

 Сьогодні  17:10

ПриватБанк почав видавати платіжні картки ПРОСТІР

 Сьогодні  16:20

Комісії за транзакції в мережі Біткоїна досягли багатомісячних рекордів: причини

 Сьогодні  15:30

Великобританія вважає TikTok потенційною нерегульованою криптоплатформою

 Сьогодні  14:40

Ripple завершує підготовку до запуску стейблкоїна RLUSD — названо біржових партнерів

 Сьогодні  14:33

Найтехнологічніші фінансові компанії України — огляд

 Всі новини
credit link image