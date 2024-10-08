Рада змінила правила щодо деяких виплат військовим

Український парламент ухвалив закон, який встановлює нові правила щодо виплат родинам зниклих безвісти та полонених військовослужбовців

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №11407, який стосується грошового забезпечення військових, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх. За ними зберігається виплата державної допомоги.

Одним з головних нововведень є те, що тепер військові можуть самостійно визначати членів сімʼї або людей, яким буде надходити виплата у разі їх зникнення безвісти чи потрапляння в полон.

Після введення в дію закону військовослужбовці матимуть право скласти у письмовій довільній формі особисте розпорядження на випадок захоплення його в полон або заручником, інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти про виплату належного йому грошового забезпечення особі (особам) за його вибором, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках.

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Виплата грошового забезпечення особам, визначеним в особистому розпорядженні або законодавством, здійснюється до повного з’ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або зникнення безвісти, їх звільнення з полону або визнання судом безвісно відсутніми чи оголошення судом померлими.

У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини. Ці виплати також підглядають індексації, порядок та умови якої встановлює Кабмін.

Хто отримає виплати, якщо немає розпорядження від військового

У разі відсутності особистого розпорядження на випадок полону грошове забезпечення виплачується:

дружині (чоловіку);

законним представникам малолітніх (неповнолітніх) дітей;

дітям з числа осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їх законним представникам;

батькам військовослужбовців.

Таким особам рівними частками виплачується частина грошового забезпечення, що в загальній сумі не перевищує 50% від усієї суми, визначеної після здійснення встановлених законом відрахувань.

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Якщо ж військовий не залишив розпорядження та не має осіб, зазначених вище, грошове забезпечення виплачується повнолітнім дітям, рідним братам (сестрам), законним представником яких є військовослужбовець.

Їм рівними частками виплачується частина грошового забезпечення, що в загальній сумі не перевищує 20% грошового забезпечення, визначеного після здійснення встановлених законом відрахувань.

У разі відсутності розпорядження належні та не виплачені військовослужбовцям, захопленим у полон або зниклим безвісти, суми грошового забезпечення після оголошення їх судом померлими включаються до складу спадщини.

Цей вид грошових виплат не поширюється на військових, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили місця служби або дезертувати зі ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів.

Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування та вводиться в дію з першого числа місяця, що настає за місяцем набрання ним чинності.

Нагадаємо, військовим, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, буде простіше отримати грошову допомогу від держави. Також це стосується випадків, коли на виплати претендують близькі загиблих воїнів.

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За матеріалами elitexpert.ua