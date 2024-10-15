Кабмін змінив правила надання статусу особи з інвалідністю військовим

Український уряд вніс зміни щодо уточнення процедури надання громадянам статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сімʼї загиблого Захисника чи Захисниці

На засіданні Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядків №685 та №740 для уточнення процедури за заявою у паперовій формі.

Це стосується тих людей, хто хоче отримати від держави статуси особи з інвалідністю внаслідок війни або ж члена сімʼї загиблого військового. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Руслан Мельничук в Telegram.

Нововведення передбачають, що у паперовій формі заява подається за зареєстрованим місцем проживання заявника безпосередньо місцевому структурному підрозділу з питань ветеранської політики. У тому числі шляхом надсилання засобами поштового звʼязку, або через ЦНАП.

Читайте також: Рада змінила правила щодо деяких виплат військовим

Визначено перелік органів, до яких структурний підрозділ з питань ветеранської політики робить запит на витребовування документів у разі їхньої відсутності у заявника.

Крім того, визначено порядок дій структурних підрозділів з питань ветеранської політики у разі неотримання ним відповіді на запит щодо документів, або їх надходження пізніше встановленого терміну.

Кабмін уточнив спосіб отримання заявником повідомлення про надання або відмову у наданні статусу, у разі подання заяви у паперовій формі.

Також нардеп Олексій Гончаренко уточнив, що були розширені підстави для відмови у наданні або позбавлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни чи члена сімʼї загиблого. Це, зокрема, визнання судом винним у вчиненні умисного злочину проти основ національної безпеки України, або умисного злочину проти встановленого порядку несення військової служби.

Нагадаємо, в Україні військовослужбовці мають право на різні види пенсій, одна з яких — за інвалідністю. Вона, на відміну від пенсії за вислугу років, може виплачуватися військовим ще до їх звільнення зі служби. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці мають право на ще один вид пенсії: хто і як може отримати

Уряд хоче впровадити базову соціальну допомогу: що зміниться для пенсіонерів

Українці можуть купити стаж для отримання пенсії — як це зробити