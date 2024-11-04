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Які виплати передбачені для родин загиблих військових: перелік

04.11.2024 19:30
Дарія Шуть
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Для сімей померлих внаслідок війни українських бійців держава виплачує спеціальну грошову допомогу, залежно від умов загибелі захисника чи захисниці

Які виплати передбачені для родин загиблих військових: перелік

Фото: instagram.com/zelenskiy_official, unsplash.com

Суми державних виплат в разі загибелі військовослужбовця визначені у законі «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Деякі з них залежать від прожиткового мінімуму.

Так, якщо військовий загинув під час виконання ним обов’язків військової служби, розмір одноразової грошової допомоги не може становити менше ніж 15 млн грн, свідчить законодавство.

Також одноразова грошова допомога призначається у випадках, коли військовий загинув або отримав поранення у період проходження військової служби, але не в бойових діях, зокрема:

  • у разі загибелі (смерті) або визнання безвісти зниклими осіб – з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть, або з дати набрання законної сили рішення суду про визнання особи безвісти зниклою;
  • у разі встановлення інвалідності – з дати, що зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії.

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Одноразова грошова допомога в разі загибелі виплачується членам сім’ї померлого військового у розмірі 750 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули (померли) особи. Зараз прожитковий мінімум складає 3028 гривень. Тобто виплата становить 2 млн 271 тис. грн.

Одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається та виплачується особам з інвалідністю внаслідок війни, залежно від групи інвалідності в таких розмірах:

  • 400 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб — у разі встановлення інвалідності I групи (1 млн 211 тис. грн);
  • 300 прожиткових мінімумів — у разі встановлення інвалідності II групи (908 тис. грн);
  • 250 прожиткових мінімумів — у разі встановлення інвалідності III групи (757 тис. грн).

Для призначення та виплати одноразової грошової допомоги заявник подає до Мінветеранів заяву. Вона може подаватися у паперовій або електронній формі через портал Дія або через Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Нагадаємо, доплата в розмірі 70 тис. грн нараховується військовим за кожні 30 днів служби «на нулі» або в тилу ворога. Як тільки накопичилися ці дні, то в наступному місяці мають бути нараховані гроші. Однак в деяких випадках захисники та захисниці можуть втратити право на виплату.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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