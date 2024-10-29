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Як зміняться правила бронювання військовозобов’язаних у листопаді

29.10.2024 18:25
Микола Деркач
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У зв’язку зі зростанням числа заброньованих, зокрема, завдяки цифровізації процедури через Дію, з липня зменшилася кількість мобілізованих, що змушує уряд змінювати підходи до бронювання

Як зміняться правила бронювання військовозобов’язаних у листопаді

Як зміняться правила бронювання військовозобов’язаних у листопаді Фото: ck-oda.gov.ua

Спочатку нагадаємо, що 20 жовтня бронювання призупинили задля проведення аудиту заброньованих та перегляду критеріїв визначення критичної важливості підприємств для економіки України. У перші ж дні аудиту комісія уряду виявила близько 40 тис. військовозобов’язаних, які заброньовані з порушеннями порядку.

Як зазначається у матеріалі NV, у суботу, 26 жовтня стало відомо, що уряд обговорює зміни до постанови № 76, що регламентує порядок бронювання військовозобов’язаних. Серед нових правил можуть ухвалити:

  • організація, яка пропонує зарплату нижче 19 тис. грн на місяць — не може входити до переліку критично важливих підприємств. Урядовці припускають, що це може принести в бюджет мільярди гривень щомісяця. Компанії також повинні будуть подавати щомісяця звітність про розмір ЗП працівників;
  • в обласних військових адміністрацій можуть забрати право надавати підприємствам статус критично важливих або ж, згідно з іншим варіантом, це рішення місцева влада прийматиме спільно з територіальними центрами комплектації;
  • на критично важливих підприємствах можуть знизити кількість заброньованих, зокрема, у військовій промисловості чи енергетиці зі 100% до 70-90%.

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Такі зміни повинні узгодити між собою представники Мінекономіки та Міноборони, однак наразі відомства не можуть домовитися. Як зазначається у матеріалі NV, схоже, рішення буде прийматися на вищому рівні, не виключено, що президентом Володимиром Зеленським.

Раніше ми також писали, що українські компанії, як Епіцентр, залишилися без єдиного чоловіка у штаті внаслідок масової мобілізації. Зокрема, до лав Збройних Сил України загалом було призвано понад 4 тис. співробітників Епіцентру, розповіла співвласниця групи компаній Галина Герега.

Нагадаємо, що для мобілізованих українців передбачена одноразова грошова виплата під час укладання першого контракту на військову службу. Станом на зараз суми наступні:

  • для рядового складу — 24,22 тис. грн (вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
  • для сержантського і старшинського складу — 27,25 тис. грн (дев’ять розмірів прожиткового мінімуму);
  • для офіцерського складу — 30,28 тис. грн (десять розмірів прожиткового мінімуму).

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Рубрики: Війна з РосієюЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
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