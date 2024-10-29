Як зміняться правила бронювання військовозобов’язаних у листопаді

У зв’язку зі зростанням числа заброньованих, зокрема, завдяки цифровізації процедури через Дію, з липня зменшилася кількість мобілізованих, що змушує уряд змінювати підходи до бронювання

Спочатку нагадаємо, що 20 жовтня бронювання призупинили задля проведення аудиту заброньованих та перегляду критеріїв визначення критичної важливості підприємств для економіки України. У перші ж дні аудиту комісія уряду виявила близько 40 тис. військовозобов’язаних, які заброньовані з порушеннями порядку.

Як зазначається у матеріалі NV, у суботу, 26 жовтня стало відомо, що уряд обговорює зміни до постанови № 76, що регламентує порядок бронювання військовозобов’язаних. Серед нових правил можуть ухвалити:

організація, яка пропонує зарплату нижче 19 тис. грн на місяць — не може входити до переліку критично важливих підприємств. Урядовці припускають, що це може принести в бюджет мільярди гривень щомісяця. Компанії також повинні будуть подавати щомісяця звітність про розмір ЗП працівників;

в обласних військових адміністрацій можуть забрати право надавати підприємствам статус критично важливих або ж, згідно з іншим варіантом, це рішення місцева влада прийматиме спільно з територіальними центрами комплектації;

на критично важливих підприємствах можуть знизити кількість заброньованих, зокрема, у військовій промисловості чи енергетиці зі 100% до 70-90%.

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Такі зміни повинні узгодити між собою представники Мінекономіки та Міноборони, однак наразі відомства не можуть домовитися. Як зазначається у матеріалі NV, схоже, рішення буде прийматися на вищому рівні, не виключено, що президентом Володимиром Зеленським.

Раніше ми також писали, що українські компанії, як Епіцентр, залишилися без єдиного чоловіка у штаті внаслідок масової мобілізації. Зокрема, до лав Збройних Сил України загалом було призвано понад 4 тис. співробітників Епіцентру, розповіла співвласниця групи компаній Галина Герега.

Нагадаємо, що для мобілізованих українців передбачена одноразова грошова виплата під час укладання першого контракту на військову службу. Станом на зараз суми наступні:

для рядового складу — 24,22 тис. грн (вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

для сержантського і старшинського складу — 27,25 тис. грн (дев’ять розмірів прожиткового мінімуму);

для офіцерського складу — 30,28 тис. грн (десять розмірів прожиткового мінімуму).

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