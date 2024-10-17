Мобілізованим українцям виплачують одноразову допомогу: як отримати

Для мобілізованих українців передбачена одноразова грошова виплата під час укладання першого контракту на військову службу

Одноразову грошову допомогу після укладення першого контракту зі ЗСУ виплачують кільком категоріям осіб в Україні, повідомляє Міністерство оборони.

Зокрема, такі виплати можуть отримати:

військовослужбовці, яких приймають на посади рядового складу терміном на 3 роки;

військові, яких приймають на посади сержантського і старшинського складу терміном щонайменше на 3 роки;

захисники та захисниці, яких приймають на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу терміном щонайменше 1 рік.

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Також це стосується громадян, які підписали контракт терміном щонайменше 5 років (з-поміж бійців, яких призначили на посади сержантського та старшинського складу, офіцерського складу після вищих військових навчальних закладів, навчальних підрозділів вишу) за умови вступу до виконання обов’язків за відповідними посадами.

Одноразову грошову допомогу виплачують за рапортом військового після набрання чинності першим контрактом, призначення на посаду та вступу до виконання обов’язків за посадою на підставі наказу.

Скільки платять та як отримати

У 2024 році Кабінет міністрів оновив розмір одноразових виплат для військових після укладання першого контракту. Станом на зараз суми наступні:

для рядового складу — 24,22 тис. грн (вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

для сержантського і старшинського складу — 27,25 тис. грн (дев’ять розмірів прожиткового мінімуму);

для офіцерського складу — 30,28 тис. грн (десять розмірів прожиткового мінімуму).

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Щоб мобілізовані змогли отримати обіцяні їм виплати, потрібно надати певні документи. Серед них:

заява про призначення допомоги;

копія паспорта та копія витягу з Єдиного держдемографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія довідки про надання ідентифікаційного номера;

копія документа, де вказано статус отримувача на виконання указів президента № 64/2022, № 69/2022 та № 65/2022;

довідка про мобілізацію з ТЦК терміном за останні шість місяців;

згода на збір та обробку персональної інформації;

банківські реквізити;

копія довідки внутрішньо переміщеної особи (якщо така є).

Водночас варто пам’ятати, що в кожній громаді можуть бути свої вимоги до переліку необхідних документів.

Нагадаємо, в Україні військовослужбовці мають право на різні види пенсій, одна з яких — за інвалідністю. Вона, на відміну від пенсії за вислугу років, може виплачуватися військовим ще до їх звільнення зі служби. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Раніше ми також писали, скільки платять військовим за участь у бойових діях.

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За матеріалами Новини.Live