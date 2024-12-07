close-btn
PaySpaceMagazine

Деякі категорії ВПО отримали пріоритет щодо компенсацій — закон

07.12.2024 12:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11028, що встановлює нові правила щодо компенсації за знищене житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

Деякі категорії ВПО отримали пріоритет щодо компенсацій — закон

Фото: pixabay.com, unsplash.com

За документ проголосували 288 парламентарів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Як йдеться в ухваленому законі, в першу чергу виплати за нерухоме майно, що було знищене під час повномасштабної війни, мають отримувати такі категорії ВПО:

  • особи, що досягли пенсійного віку;
  • громадяни, що мають на утриманні дитину віком до шести років;
  • українці, які виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.

Вас може зацікавити: Українцям можуть збільшити виплати при народженні дитини: на скільки

Водночас перед другим читанням у законопроєкті доповнили список категорій переселенців, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищене житло. Серед них громадяни, які:

  • мають на утриманні двох і більше дітей;
  • є одинокими матерями (батьками), які виховують малолітню дитину без батька (матері);
  • є особами з інвалідністю III групи;
  • мають на утриманні дитину віком до шести років, є усиновлювачами дитини, опікунами чи піклувальниками дитини,
  • патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями;
  • має на утриманні важкохвору дитину.

Що стосується розміру виплат для українців зі статусом ВПО, що опинились у складних життєвих обставинах, вона залишилась незмінною: 3 тис. грн — для осіб з інвалідністю та дітей, 2 тис. грн — для всіх інших категорій.

Згідно з рішенням Кабміну, держава виплачуватиме допомогу до лютого 2025 року. Пізніше цей термін можуть подовжити.

Нагадаємо, у грудні деяким внутрішньо переміщеним особам (ВПО) автоматично продовжать виплати, а частина громадян з цим статусом може втратити грошову підтримку. Зокрема якщо не напишуть нову заяву.

Виплати автоматично без додаткового звернення продовжать отримувати найбільш вразливі категорії переселенців, зокрема:

  • пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 грн;
  • люди з інвалідністю I чи II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років, а також батьки-вихователі і прийомні батьки.

Також ми писали, що на кожну дитину з малозабезпечених сімей та сімей внутрішньо-переміщених осіб (ВПО), які потребують підтримки, держава надасть 6 500 грн допомоги за програмою «Тепла зима».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які виплати передбачені для родин загиблих військових: перелік

Кабмін схвалив нові виплати для переселенців: хто може отримати

Деяких військових можуть позбавити виплат у 70 тис. грн: за яких умов

За матеріалами Новини.Live

Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Обсяг криптовалютної торгівлі вперше перевищив $10 трлн 06.12.2024

Обсяг криптовалютної торгівлі вперше перевищив $10 трлн
Київстар підіймає ціни на 25%: які тарифи здорожчали 06.12.2024

Київстар підіймає ціни на 25%: які тарифи здорожчали
Український ШІ-стартап Healthy Mind залучив $1 млн 06.12.2024

Український ШІ-стартап Healthy Mind залучив $1 млн
Зарплати чиновників в Україні зросли на 50% цього року: кому платять найбільше 06.12.2024

Зарплати чиновників в Україні зросли на 50% цього року: кому платять найбільше
Ціна Біткоїна різко впала нижче $100 000: що відбувається на крипторинку 06.12.2024

Ціна Біткоїна різко впала нижче $100 000: що відбувається на крипторинку
Що найчастіше купували клієнти ПриватБанку у «Зелену пʼятницю» 05.12.2024

Що найчастіше купували клієнти ПриватБанку у «Зелену пʼятницю»
Вибір редакції
Всі
Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank
ТОП статей 05.12.2024

Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank

 Конференція АУБ «Фінансовий сектор України 2024: підсумки, виклики, прогнози» — огляд панельних дискусій та інтерв’ю спікерів
ТОП статей 04.12.2024

Конференція АУБ «Фінансовий сектор України 2024: підсумки, виклики, прогнози» — огляд панельних дискусій та інтерв’ю спікерів
Останні новини
Сьогодні  14:00

Компанія Ілона Маска планує в 10 разів збільшити свій суперкомпʼютер

 Сьогодні  13:00

На NFT чекає відродження та трансформація — прогноз експертки

 Сьогодні  12:00

Деякі категорії ВПО отримали пріоритет щодо компенсацій — закон

 Сьогодні  11:00

Panasonic створила ШІ-клона свого померлого засновника

 Сьогодні  10:00

Чому перемога Трампа розділила криптоспільноту — думка експертки

 06.12.2024  19:40

НБУ анулював ліцензії та виключив з реєстру кілька фінкомпаній

 06.12.2024  19:00

НБУ презентував памʼятну монету до Дня Збройних Сил України

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber