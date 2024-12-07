Деякі категорії ВПО отримали пріоритет щодо компенсацій — закон

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11028, що встановлює нові правила щодо компенсації за знищене житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО)
За документ проголосували 288 парламентарів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Як йдеться в ухваленому законі, в першу чергу виплати за нерухоме майно, що було знищене під час повномасштабної війни, мають отримувати такі категорії ВПО:
- особи, що досягли пенсійного віку;
- громадяни, що мають на утриманні дитину віком до шести років;
- українці, які виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.
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Водночас перед другим читанням у законопроєкті доповнили список категорій переселенців, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищене житло. Серед них громадяни, які:
- мають на утриманні двох і більше дітей;
- є одинокими матерями (батьками), які виховують малолітню дитину без батька (матері);
- є особами з інвалідністю III групи;
- мають на утриманні дитину віком до шести років, є усиновлювачами дитини, опікунами чи піклувальниками дитини,
- патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями;
- має на утриманні важкохвору дитину.
Що стосується розміру виплат для українців зі статусом ВПО, що опинились у складних життєвих обставинах, вона залишилась незмінною: 3 тис. грн — для осіб з інвалідністю та дітей, 2 тис. грн — для всіх інших категорій.
Згідно з рішенням Кабміну, держава виплачуватиме допомогу до лютого 2025 року. Пізніше цей термін можуть подовжити.
Нагадаємо, у грудні деяким внутрішньо переміщеним особам (ВПО) автоматично продовжать виплати, а частина громадян з цим статусом може втратити грошову підтримку. Зокрема якщо не напишуть нову заяву.
Виплати автоматично без додаткового звернення продовжать отримувати найбільш вразливі категорії переселенців, зокрема:
- пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 грн;
- люди з інвалідністю I чи II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років, а також батьки-вихователі і прийомні батьки.
Також ми писали, що на кожну дитину з малозабезпечених сімей та сімей внутрішньо-переміщених осіб (ВПО), які потребують підтримки, держава надасть 6 500 грн допомоги за програмою «Тепла зима».
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За матеріалами Новини.Live