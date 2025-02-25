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Виплати ВПО та субсидії на оренду житла: що зміниться з 1 березня 2025

25.02.2025 15:20
Микола Деркач
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Уряд України продовжив виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які перебувають у складних життєвих обставинах, ще на шість місяців. Окрім цього, з’явилася нова можливість – отримання субсидії на оренду житла для переселенців

Виплати ВПО та субсидії на оренду житла: що зміниться з 1 березня 2025

Виплати ВПО та субсидії на оренду житла: що зміниться з 1 березня 2025 Фото: pixabay.com, pexels.com

Виплати для ВПО з 1 березня 2025 року

Починаючи з березня, внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати грошову допомогу ще на пів року. Про це повідомила Національна соціальна сервісна служба України.

Громадянам, які вже отримували виплати, не потрібно подавати додаткові заяви – фінансова допомога буде продовжена автоматично. Уряд пояснив, що це рішення є частиною програми «Зимова підтримка», яка передбачає комплексну допомогу ВПО.

Для тих, хто подає заявку вперше, передбачена можливість оформлення довідки ВПО та подання заяви на фінансову допомогу через застосунок Дія.

Якщо сім’я не відповідає критеріям для отримання виплат через рівень доходів, наявність депозитів або додаткової нерухомості, право на допомогу можна підтвердити через ЦНАП або органи соціального захисту населення.

Субсидія на оренду житла для ВПО

В Україні запроваджено механізм державної підтримки для переселенців у вигляді субсидії на оренду житла. Для її оформлення необхідно укласти договір оренди, що захистить ВПО від можливого неправомірного виселення або необґрунтованого підвищення вартості проживання.

Держава також компенсуватиме податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та військовий збір для власників житла, які офіційно здають його в оренду переселенцям.

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Щоб отримати субсидію, ВПО та орендодавець мають подати необхідні документи, зокрема:

  • договір оренди житла,
  • заяву на субсидію,
  • документи на компенсацію частини податків.

У деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи, наприклад, рішення суду або підтвердження статусу законного представника.

Подати заявку можна через Пенсійний фонд України — особисто або онлайн. Рішення щодо призначення субсидії ухвалять упродовж 10 днів.

Щомісячні виплати надходитимуть ВПО на картковий рахунок відповідно до соціальних нормативів. Водночас власники житла отримуватимуть компенсацію податкових витрат щокварталу, враховуючи соціальну вартість оренди.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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