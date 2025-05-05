Скільки платять військовим у тилу: суми, категорії та умови

Військовослужбовці, які виконують завдання поза зоною бойових дій, можуть отримувати від 20 до 50 тисяч гривень щомісяця. Розмір грошового забезпечення регулюється наказом Міноборони №566 та залежить від функцій, які виконує боєць у тилу

Хто отримує 50 тисяч гривень?

Найвищі виплати — 50 000 грн — призначаються військовим, які, перебуваючи поза зоною бойових дій, виконують спеціальні завдання у складі командування чи штабу. Це — офіцери та інші службовці, які керують підрозділами, що безпосередньо беруть участь у бойових діях. Зокрема, йдеться про осіб, які входять до складу бойового управління.

Виплати у 30 тисяч гривень

На 30 000 грн можуть розраховувати ті, хто проводить операції з розмінування — зокрема, виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів поза районами бойового зіткнення. Для порівняння: командир взводу, який не бере участі у бойових діях, отримує 28 229 грн на місяць.

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Мінімальна виплата — 20 тисяч гривень

Військові, які проходять службу в тилу без виконання бойових чи спеціальних завдань, можуть розраховувати на базове грошове забезпечення у розмірі 20 000 грн.

Раніше ми також писали, що військовослужбовці, які звільняються зі служби у 2025 році, мають право на низку грошових компенсацій та виплат. Вони залежать від причин звільнення, вислуги років та статусу служби.

Нагадаємо, що у 2025 році для військовослужбовців передбачено два основні види пенсій: за вислугу років та по інвалідності. Окремо пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається членам сімей загиблих або померлих військовослужбовців.

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За матеріалами bahmut.in.ua.