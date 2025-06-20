Деякі військовослужбовці отримають подвійні виплати у липні 2025

У липні 2025 року деякі військовослужбовці в Україні отримають додаткові грошові виплати. Йдеться про так звану «підйомну допомогу» — 100% або 50% від суми грошового забезпечення

Про це повідомляє Міністерство оборони, передає 24 Канал.

Хто має право на додаткову виплату

Доплати нарахують військовим, яких у липні переведуть до нового місця служби в іншому місті та призначать на нову посаду. Виплати передбачені для:

контрактників;

представників кадрової військової служби;

офіцерів, призваних на строкову службу;

працівників Державної спеціальної служби транспорту.

Право на виплату також матимуть ті, кого зарахують на навчання у військові виші, коледжі чи навчальні центри, якщо навчання триватиме понад пів року та посада за попереднім місцем служби за ними не зберігається.

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Скільки виплатять

Розмір допомоги залежить від статусу військового та складу родини:

100% від грошового забезпечення — для військових, які відповідають умовам надання доплат;

— для військових, які відповідають умовам надання доплат; 50% від забезпечення — для кожного члена родини, якщо вони переїжджають разом із військовим.

Окрім цього, під час відрядження у липні військовим і членам їхніх родин виплачуватимуть добові — за кожен день у дорозі.

Кому не передбачені виплати

Мобілізовані військові не зможуть розраховувати на ці доплати. Вони отримають право на «підйомні» лише після підписання контракту зі Збройними силами.

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