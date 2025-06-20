Деякі військовослужбовці отримають подвійні виплати у липні 2025

У липні 2025 року деякі військовослужбовці в Україні отримають додаткові грошові виплати. Йдеться про так звану «підйомну допомогу» — 100% або 50% від суми грошового забезпечення
Про це повідомляє Міністерство оборони, передає 24 Канал.
Хто має право на додаткову виплату
Доплати нарахують військовим, яких у липні переведуть до нового місця служби в іншому місті та призначать на нову посаду. Виплати передбачені для:
- контрактників;
- представників кадрової військової служби;
- офіцерів, призваних на строкову службу;
- працівників Державної спеціальної служби транспорту.
Право на виплату також матимуть ті, кого зарахують на навчання у військові виші, коледжі чи навчальні центри, якщо навчання триватиме понад пів року та посада за попереднім місцем служби за ними не зберігається.
Читайте також: Податки для ФОПів військовослужбовців: що змінилося
Скільки виплатять
Розмір допомоги залежить від статусу військового та складу родини:
- 100% від грошового забезпечення — для військових, які відповідають умовам надання доплат;
- 50% від забезпечення — для кожного члена родини, якщо вони переїжджають разом із військовим.
Окрім цього, під час відрядження у липні військовим і членам їхніх родин виплачуватимуть добові — за кожен день у дорозі.
Кому не передбачені виплати
Мобілізовані військові не зможуть розраховувати на ці доплати. Вони отримають право на «підйомні» лише після підписання контракту зі Збройними силами.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Деякі військовослужбовці отримають додатково по 30 тис. грн
Які додаткові виплати військовим передбачені у червні 2025
Скільки платять військовим у тилу: суми, категорії та умови