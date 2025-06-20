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У застосунку для військовослужбовців «Армія+» з’явився новий сервіс

20.06.2025 18:20
Микола Деркач
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Міноборони повідомило про запуск нового функціонала у мобільному застосунку для військових «Армія+». Йдеться про мультипідпис рапортів — інструмент, що значно спрощує та пришвидшує обробку великої кількості звернень від підлеглих

У застосунку для військовослужбовців «Армія+» з’явився новий сервіс

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Що змінилося?

Відтепер рапорти, що надходять до розділу «Рапорти» на вкладку «До розгляду», можна переглядати та погоджувати пакетно. Командир(ка) може одночасно обрати до 40 документів, позначити їх і затвердити у кілька кліків — за допомогою Дія.Підпису або SmartID.

Для зручності додано фільтри та можливість маркування: це дає змогу швидко знайти потрібні рапорти серед великого масиву. Прийняти рішення також можна свайпом — праворуч для погодження, ліворуч для відхилення. Втім, масова відмова недоступна: кожне відхилення вимагає обов’язкового пояснення, аби зберігати прозорість процесу.

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Що потрібно для користування?

Функція доступна у застосунках, оновлених до версії 2.2.0 або вище.

Довідково

Нагадаємо, що функція подання рапортів у «Армія+» запрацювала у серпні 2024 року. Станом на червень 2025 року військові надіслали вже 36 видів рапортів, а загальна кількість поданих документів сягнула 570 тисяч. З них 60% були погоджені.

Найпопулярніші категорії звернень:

  • оздоровчі рапорти — 28%;
  • річна відпустка — 23%;
  • зміна місця служби — 21%.

Новий сервіс — ще один крок до цифровізації збройних сил та зменшення бюрократичного навантаження на командирів. За оцінками Міноборони, мультипідпис дозволить суттєво скоротити час ухвалення рішень та оптимізувати документообіг у підрозділах.

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Допоміжні матеріали: ain.ua.

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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