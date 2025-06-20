У застосунку для військовослужбовців «Армія+» з’явився новий сервіс

Міноборони повідомило про запуск нового функціонала у мобільному застосунку для військових «Армія+». Йдеться про мультипідпис рапортів — інструмент, що значно спрощує та пришвидшує обробку великої кількості звернень від підлеглих

Що змінилося?

Відтепер рапорти, що надходять до розділу «Рапорти» на вкладку «До розгляду», можна переглядати та погоджувати пакетно. Командир(ка) може одночасно обрати до 40 документів, позначити їх і затвердити у кілька кліків — за допомогою Дія.Підпису або SmartID.

Для зручності додано фільтри та можливість маркування: це дає змогу швидко знайти потрібні рапорти серед великого масиву. Прийняти рішення також можна свайпом — праворуч для погодження, ліворуч для відхилення. Втім, масова відмова недоступна: кожне відхилення вимагає обов’язкового пояснення, аби зберігати прозорість процесу.

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Що потрібно для користування?

Функція доступна у застосунках, оновлених до версії 2.2.0 або вище.

Довідково

Нагадаємо, що функція подання рапортів у «Армія+» запрацювала у серпні 2024 року. Станом на червень 2025 року військові надіслали вже 36 видів рапортів, а загальна кількість поданих документів сягнула 570 тисяч. З них 60% були погоджені.

Найпопулярніші категорії звернень:

оздоровчі рапорти — 28%;

річна відпустка — 23%;

зміна місця служби — 21%.

Новий сервіс — ще один крок до цифровізації збройних сил та зменшення бюрократичного навантаження на командирів. За оцінками Міноборони, мультипідпис дозволить суттєво скоротити час ухвалення рішень та оптимізувати документообіг у підрозділах.

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Допоміжні матеріали: ain.ua.