Виплати пораненим військовим: яку допомогу призначають у липні 2025

Якщо військовослужбовці отримують поранення або каліцтво на фронті, їм належить державна фінансова підтримка. У липні 2025 року діють наступні виплати

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

Одноразова допомога військовослужбовцям у разі встановлення інвалідності

Військовослужбовці ЗСУ — як контрактники, так і мобілізовані, — мають право на одноразову грошову допомогу у разі встановлення інвалідності. Це передбачено статтею 16 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», нагадує АрміяInform.

Виплата передбачена за таких умов:

захисник став інвалідом унаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання обов’язків військової служби (зокрема, у межах захисту Батьківщини), або через захворювання, пов’язане з виконанням цих обов’язків, а також у разі встановлення інвалідності після звільнення зі служби, якщо її причиною стали зазначені вище обставини;

інвалідність була встановлена під час проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з її проходженням, або якщо особа звільнена зі служби, але інвалідність підтверджено не пізніше ніж через три місяці після звільнення, чи пізніше, але в результаті захворювання або нещасного випадку, що стався під час проходження служби.

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Як визначається розмір виплати

Сума допомоги залежить від того, за яких обставин настала інвалідність — під час виконання обов’язків військової служби чи в період її проходження.

Якщо, наприклад, інвалідність ІІІ групи є наслідком виконання обов’язків військової служби, то передбачена вища виплата, ніж у випадку, коли ІІІ групу встановлено через обставини, пов’язані лише з проходженням служби або пов’язаним із цим захворюванням.

Розміри одноразової допомоги:

для I групи інвалідності — 3 028 прожиткових мінімумів у 2025 році, що становить 1 211 200 грн;

для II групи інвалідності — 908,4 тис. грн;

для III групи інвалідності — 757 тис. грн.

У разі, якщо інвалідність настала під час проходження військової служби або через захворювання, пов’язане з нею, або її встановлено після звільнення (за умови, що це відбулося не пізніше ніж через три місяці після звільнення чи згодом, але внаслідок обставин, що мали місце під час служби), сума виплат буде такою:

за I групу інвалідності — 363 360 грн;

за II групу інвалідності — 272 520 грн;

за III групу інвалідності — 211 960 грн.

Раніше ми також писали про те, що військовослужбовці, які повернулися з ворожого полону або зазнали поранення під час захисту України, мають право на низку державних виплат і компенсацій.

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