Які виплати отримають українські військові у липні 2025

У липні 2025 року українські військовослужбовці отримають низку щомісячних доплат, надбавок, премій та грошових винагород на додаток до базового посадового окладу. Крім того, цього місяця планується проведення індексації грошового забезпечення

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

Мінімальна виплата та умови нарахування

Мінімальний розмір грошового забезпечення для військових Збройних сил у липні становитиме 20 130 грн. Однак фактична сума залежатиме від індивідуальних обставин, зокрема:

посади;

військового звання;

тривалості та інтенсивності служби;

умов виконання обов’язків.

Виплати можуть бути переглянуті у разі присвоєння нового звання або переведення на іншу посаду.

Надбавки за бойові завдання

Військові, які виконують завдання за межами зон бойових дій, отримають додаткову винагороду в розмірі 30 000 грн.

Для тих, хто продовжує служити у найнебезпечніших районах — передбачені надбавки у розмірі 50 000, 70 000 або 100 000 грн, залежно від характеру виконуваних завдань.

Окремі доплати передбачені за знищення ворожої техніки. Наприклад, за знищення зенітно-ракетного комплексу військовослужбовець може отримати 121 800 грн.

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Індексація виплат

У липні також планується осучаснення виплат у межах щомісячної індексації, що проводиться відповідно до змін індексу споживчих цін. За чинним законодавством, індексація здійснюється, якщо сукупний показник інфляції перевищує 103%.

Станом на травень, індекс інфляції становив 101,3%, а накопичений індекс — 104,4%, що перевищує необхідний поріг. Це дає підстави для підвищення грошового забезпечення військових на 4,4%. При цьому максимальний розмір індексації становитиме 133 грн.

Раніше ми також писали про те, що військовослужбовці, які повернулися з ворожого полону або зазнали поранення під час захисту України, мають право на низку державних виплат і компенсацій.

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