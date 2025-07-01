close-btn
PaySpaceMagazine

Які виплати отримають українські військові у липні 2025

01.07.2025 10:40
Микола Деркач
Читати росiйською

У липні 2025 року українські військовослужбовці отримають низку щомісячних доплат, надбавок, премій та грошових винагород на додаток до базового посадового окладу. Крім того, цього місяця планується проведення індексації грошового забезпечення

Які виплати отримають українські військові у липні 2025

Фото: unsplash.com, instagram.com/zelenskiy_official

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

Мінімальна виплата та умови нарахування

Мінімальний розмір грошового забезпечення для військових Збройних сил у липні становитиме 20 130 грн. Однак фактична сума залежатиме від індивідуальних обставин, зокрема:

  • посади;
  • військового звання;
  • тривалості та інтенсивності служби;
  • умов виконання обов’язків.

Виплати можуть бути переглянуті у разі присвоєння нового звання або переведення на іншу посаду.

Надбавки за бойові завдання

Військові, які виконують завдання за межами зон бойових дій, отримають додаткову винагороду в розмірі 30 000 грн.

Для тих, хто продовжує служити у найнебезпечніших районах — передбачені надбавки у розмірі 50 000, 70 000 або 100 000 грн, залежно від характеру виконуваних завдань.

Окремі доплати передбачені за знищення ворожої техніки. Наприклад, за знищення зенітно-ракетного комплексу військовослужбовець може отримати 121 800 грн.

Читайте також: У застосунку для військовослужбовців «Армія+» з’явився новий сервіс

Індексація виплат

У липні також планується осучаснення виплат у межах щомісячної індексації, що проводиться відповідно до змін індексу споживчих цін. За чинним законодавством, індексація здійснюється, якщо сукупний показник інфляції перевищує 103%.

Станом на травень, індекс інфляції становив 101,3%, а накопичений індекс — 104,4%, що перевищує необхідний поріг. Це дає підстави для підвищення грошового забезпечення військових на 4,4%. При цьому максимальний розмір індексації становитиме 133 грн.

Раніше ми також писали про те, що військовослужбовці, які повернулися з ворожого полону або зазнали поранення під час захисту України, мають право на низку державних виплат і компенсацій.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деякі військовослужбовці отримають подвійні виплати у липні 2025

Податки для ФОПів військовослужбовців: що змінилося

Деякі військовослужбовці отримають додатково по 30 тис. грн

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки податків сплатили українці до держбюджету за червень 2025 — Мінфін 01.07.2025

Скільки податків сплатили українці до держбюджету за червень 2025 — Мінфін
Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 на початку року, як Кійосакі 01.07.2025

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 на початку року, як Кійосакі
Скільки грошей сплатили резиденти Дія.City в держбюджет у 2025 30.06.2025

Скільки грошей сплатили резиденти Дія.City в держбюджет у 2025
Середня пенсія в Україні нижча, ніж має бути — Гетманцев 30.06.2025

Середня пенсія в Україні нижча, ніж має бути — Гетманцев
monobank спростив механізм валютних переказів між родичами 30.06.2025

monobank спростив механізм валютних переказів між родичами
IFC покриє $50 млн ризиків ПриватБанку для підтримки бізнес-кредитування 30.06.2025

IFC покриє $50 млн ризиків ПриватБанку для підтримки бізнес-кредитування
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика

 Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
ТОП статей 16.06.2025

Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
Останні новини
01.07.2025  20:30

НБУ призначив нового директора Департаменту інтегрованого ризик-менеджменту

 01.07.2025  19:50

ПриватБанк запустив онлайн-відкриття рахунків для юридичних осіб

 01.07.2025  19:10

Біткоїн може впасти нижче $100 000: причина

 01.07.2025  18:30

Як змінилася частка непрацюючих кредитів у банківському секторі — НБУ

 01.07.2025  17:50

Федоров назвав найбільшого венчурного інвестора в Україні

 01.07.2025  17:10

Robinhood запускає власний блокчейн

 01.07.2025  16:30

У застосунку Резерв+ запустили нову функцію

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber