Власник Viber розробляє власний штучний інтелект

Керівник Rakuten Group Inc., Хіроші Мікітані, захищає інвестиції у мобільний підрозділ компанії, який зазнає збитків, називаючи його ключовим для майбутнього розвитку штучного інтелекту (ШІ)

Рішення Rakuten вийти на конкурентний японський ринок бездротового зв’язку призвело до чотирьох років збитків, що відобразилося на інших сегментах компанії, таких як онлайн-магазин та фінансові послуги. Проте Хіроші Мікітані вбачає у цьому підрозділі стратегічну платформу для масштабування бізнесу. Телефонні користувачі не лише забезпечують доходи, а й створюють унікальний набір даних, який допомагає вдосконалювати ШІ-технології.

У планах Rakuten — інтеграція штучного інтелекту в різні напрямки діяльності. Кількість ексклюзивних даних, які Rakuten збирає від своїх користувачів, є «надзвичайно потужною, — сказав Мікітані. — Ми не маємо наміру конкурувати з OpenAI або Google. Але ми будемо активно будувати більш вертикально інтегрований, спеціалізований ШІ».

Rakuten бачить можливості в Японії, яка відставала у впровадженні цифрових технологій та технологій на основі ШІ.

Хоча Токіо надає значні субсидії вітчизняним постачальникам ШІ, явного переможця поки що не видно. У перегонах за створення японської моделі зараз беруть участь такі компанії, як SoftBank Corp., Nippon Telegraph & Telephone Corp., NEC Corp., CyberAgent Inc. і, звичайно ж, OpenAI.

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Компанія Rakuten активно розробляє ШІ-помічника, який стане універсальним агентом для організації подорожей і здійснення покупок. Це рішення має на меті збільшити трафік та залученість користувачів. Для керівництва цим амбітним проєктом компанія запросила колишнього експерта Google у сфері карт і пошуку, Тінга Кая.

Засновник Rakuten Хіроші Мікітані наголошує на значних перевагах мобільного бізнесу для екосистеми компанії. Користувачі мобільної мережі Rakuten витрачають майже на 50% більше в онлайн-магазині Rakuten. Це позитивно впливає на інші напрями бізнесу, зокрема кредитні картки, банківські послуги, брокерські операції та подорожі.

Попри виклики, мобільний підрозділ уже досягнув прибутковості, якщо не враховувати маркетингові витрати на залучення нових клієнтів. Для виходу на ринок, компанія інвестувала у рекламні акції, щоб конкурувати з провідними операторами Японії — NTT Docomo, KDDI Corp. і SoftBank Corp., які разом контролюють 95% ринку.

З метою охоплення 100% власників смартфонів у Японії, компанія планує запустити супутникові послуги. У партнерстві з американським провайдером AST SpaceMobile Inc., Rakuten розраховує надати доступ до супутникового зв’язку з 2026 року, що стане важливим кроком у розширенні впливу компанії.

«Ми хочемо стати однією з найприбутковіших компаній в Японії, а в майбутньому — і в світі, — сказав Мікітані. — Наші амбіції, мабуть, дуже великі, але ми робимо це крок за кроком».

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Джерело: Bloomberg.