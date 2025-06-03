Верховна Рада ухвалила закон про фінансову інклюзію

В Україні офіційно запроваджують новий вид фінансових установ — банки фінансової інклюзії. Верховна Рада 3 червня у другому читанні проголосувала за законопроєкт №13018-д, який передбачає створення правової бази для розвитку фінансової інклюзії

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.

Згідно з документом, банк фінансової інклюзії працюватиме на основі обмеженої банківської ліцензії й матиме на меті обслуговування громадян і мікропідприємств, які не мають стійкого доступу до фінансових послуг. Йдеться насамперед про жителів звільнених територій, районів поблизу бойових дій, важкодоступних регіонів, а також соціально вразливі категорії населення.

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Також законом:

вперше вводяться в законодавче поле терміни «фінансова інклюзія», «обмежена банківська ліцензія» та «банк фінансової інклюзії»;

вперше вводяться в законодавче поле терміни «фінансова інклюзія», «обмежена банківська ліцензія» та «банк фінансової інклюзії»; Національний банк України (НБУ) отримує повноваження сприяти розвитку фінансової інклюзії;

Національний банк України (НБУ) отримує повноваження сприяти розвитку фінансової інклюзії; банки фінансової інклюзії зможуть надавати послуги фізособам, мікропідприємствам, громадським і благодійним організаціям, а також державним органам і органам місцевого самоврядування.

«Законопроєкт створить правові засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг — банків фінансової інклюзії», — пише Гетманцев.

Це рішення відкриває шлях до формування нової інфраструктури на фінансовому ринку, яка має потенціал суттєво покращити доступ до банківських послуг для мільйонів українців.

Нагадаємо, що українські банки серйозно занепокоєні щодо можливого створення банків фінансової інклюзії. Шахраї можуть використовувати банки фінансової інклюзії для своїх схем. Про це повідомила народна депутатка, членкиня Комітету Верховоної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

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