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В яких країнах ЄС найбільше українських біженців — дані Євростату

17.11.2024 13:00
Дарія Шуть
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Станом на кінець вересня 2024 року майже 4,2 млн українців, які покинули країну внаслідок повномасштабного вторгнення рф, отримали статус тимчасового захисту в Євросоюзі

В яких країнах ЄС найбільше українських біженців — дані Євростату

Фото: pexels.com, freepik.com

Серед країн ЄС, які прийняли найбільшу кількість українських біженців, є Німеччина (1 129 335 осіб або 26,9% від загальної кількості в ЄС), Польща (979 835 або 23,3%) та Чехія (378 480 або 9%). Про це свідчать дані Євростату.

Порівняно з кінцем серпня 2024 року найбільше абсолютне зростання кількості українців-отримувачів тимчасового захисту було помітно в Німеччині (+7 005 або +0,6%), Польщі (+4 645 або +0,5%) та Іспанії (+3 170 або +1,5%). Водночас кількість біженців зменшилася у Франції (-570; -0,9%) та Італії (-10; -0%).

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При цьому у порівнянні з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвищий показник отримувачів тимчасового захисту на тисячу осіб станом на кінець вересня 2024-го спостерігався в Чехії (34,7), Литві (28,1) та Польщі (26,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,3 на тисячу осіб. І громадяни України становили понад 98,3% отримувачів тимчасового захисту.

Дорослі жінки становили майже половину (45%) отримувачів тимчасового захисту в країнах Євросоюзі. Діти становили майже третину (32,3%), а дорослі чоловіки — понад п’яту частину (22,7%) від загальної кількості.

Кількість українських біженців з тимчасовим захистом в різних країнах ЄС станом на кінець вересня 2024-го.

Кількість українських біженців з тимчасовим захистом в різних країнах ЄС станом на кінець вересня 2024-го. Фото: ec.europa.eu

Нагадаємо, Європейський Союз ввів нову IT-систему EES (Entry/Exit System). Відповідно зміняться і правила вʼїзду в ЄС для українців. Нова система запрацювала з 10 листопада 2024 року. Вона автоматично фіксуватиме вʼїзд та виїзд іноземців до країн Шенгенської зони.

Система EES буде одноразово фіксувати ваші біометричні дані і зберігати їх три роки. Штампів у паспорті більше не буде, для перетину кордону українці зможуть використовувати термінали самообслуговування. При відмові від надання біометричних даних (скан обличчя, відбитки пальців) у вʼїзді в ЄС буде відмовлено.

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Рубрики: Війна з РосієюЄвросоюзСвітНовини
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