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ЄС змінив правила перетину кордону: чого чекати українцям

24.09.2024 18:20
Ольга Деркач
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Європейський Союз вводить нову IT-систему EES (Entry/Exit System). Відповідно зміняться і правила вʼїзду в ЄС для українців

ЄС змінив правила перетину кордону: чого чекати українцям

ЄС змінив правила перетину кордону: чого чекати українцям Фото: freepik.com

Про це повідомляється на урядовому каналі в Telegram.

Нова система запрацює з 10 листопада 2024 року. Вона автоматично фіксувати вʼїзд та виїзд іноземців до країн Шенгенської зони.

Варто зазначити, що це нововведення не скасовує безвізовий режим України з Євросоюзом.

Система EES буде одноразово фіксувати ваші біометричні дані і зберігати їх три роки. Штампів у паспорті більше не буде, для перетину кордону українці зможуть використовувати термінали самообслуговування. При відмові від надання біометричних даних (скан обличчя, відбитки пальців) у вʼїзді в ЄС буде відмовлено.

Біометричні дані буде взяті під час першого перетину кордону з 10 листопада.

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Цю систему впроваджують з кількох причин: по-перше, вона полегшить перетин кордону, підвищить рівень безпеки завдяки використанню біометричних документів і зменшить ризик підробки. Крім того, вона сприятиме боротьбі з нелегальною міграцією.

Нагадаємо, що система BankID НБУ пройшла попередню перевірку на відповідність правилам ЄС. BankID НБУ — це спосіб віддаленої ідентифікації та верифікації користувачів для отримання доступу до широкого спектра дистанційних послуг в Україні. Попередня оцінка є першим важливим кроком на шляху до приведення BankID НБУ у повну відповідність до вимог регламенту eIDAS, встановленим у ЄС до схем електронної ідентифікації із середнім (substantial) рівнем довіри.

Раніше ми писали регулятор ЄС повністю схвалить MiCA до кінця року. Технічні стандарти в рамках закону Європейського Союзу «Про ринки криптоактивів» (MiCA), що визначають, як емітенти стейблкоїнів можуть працювати в ЄС, швидше за все, стануть офіційними до кінця року, повідомив представник Європейського банківського управління (EBA).

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Рубрики: ЄвросоюзНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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