В Україні змінилися правила реєстрації торговельних марок

Міністерство економіки України адаптувало до вимог Європейського Союзу правила складання, подання заявки, проведення експертизи та міжнародної реєстрації торговельних марок

6 серпня 2024 року Міністерство економіки видало відповідний наказ, який набрав чинності 18 вересня, йдеться в пресрелізі Мінекономіки.

Нові правила були адаптовані до регламентів Європейського Союзу, враховуючи міжнародні та євроінтеграційні зобов’язання України, зокрема Угоду про асоціацію з ЄС. Це допоможе українським виробникам просувати свою продукцію на європейських ринках під торговими марками, зареєстрованими відповідно до європейських стандартів.

Правила встановлюють, хто має право подати заявку, а також визначають перелік необхідних документів для заявника. Вони описують процедури подання міжнародних торговельних марок відповідно до Мадридської системи реєстрації та розкривають особливості проведення експертизи заявок, поданих як за національною, так і за міжнародною процедурами.

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Окрім цього, правила врегульовують питання подання електронних заявок та їх експертизи. Вони передбачають можливість реєстрації нових видів торговельних марок, таких як звукові, позиційні, орнаментні, рухові, голографічні, мультимедійні. Також визначено особливості реєстрації кольорів та комбінацій кольорів. Важливою частиною правил є встановлення порядку перевірки, чи застосовувалися до заявника або його країни санкції, а також правові наслідки у разі їх наявності.

«Прийняття нових Правил реєстрації торговельних марок — це важливий крок до модернізації законодавчої бази у сфері інтелектуальної власності в Україні. Оновлення регламентів наближає нас до європейських стандартів. Це відкриває нові можливості для українських виробників на міжнародних ринках. Особливо важливим є впровадження електронної системи подання заявок, що спрощує та прискорює процес реєстрації. Ці зміни допоможуть українським підприємцям не тільки закріпити свої позиції на внутрішньому ринку, а й ефективно виходити на міжнародні ринки, захищаючи свої бренди на глобальному рівні», — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Торговельна марка — це позначення, яке слугує для вирізнення (ідентифікації) товарів і послуг різних виробників на ринку. Реєстрація торговельної марки надає виключні права на неї. Це означає, що користуватися та розпоряджатися зареєстрованою торговельною маркою може лише її власник. Реєстрація торговельної марки за Мадридською системою (система реєстрації міжнародних торговельних марок, яку адмініструє ВОІВ) допомагає заявникам заощадити гроші й зусилля під час реєстрації своїх торговельних марок в іноземних країнах.

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