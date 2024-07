98% альткоїнів завершили ринковий цикл, Біткоїн у перехідному періоді: чого очікувати

Засновник Mechanism Capital Ендрю Канг зазначив, що Біткоїн привів крипторинок до точки перегину

Ендрю Канг вважає, що майже всі альткоїни досягли вершини свого ринкового циклу. На противагу цьому, він сказав, що Біткоїн (BTC) знаходиться в середині перехідного періоду на тлі нещодавнього цінового натиску.

В одному зі своїх постів на X, Канг послався на попередню заяву, яку він зробив близько тижня тому, вказуючи на показники криптовалютного ринку.

Аналітик зазначив, що Біткоїн привів крипторинок до точки перегину. Це відбувається після тривалих періодів, коли торговельна поведінка прищеплюється і постійно винагороджується. У своєму дописі він звернув увагу на поширену помилку в криптосекторі. Вона полягає в тому, що криптоактиви купують занадто рано, коли тренд перегинається зверху вниз.

The most common mistake you see in crypto markets is buying too early when the trend has inflected from up to down

Corrections from big market structure breaks are always deeper and longer than most expect

You do not buy when a few people are bearish 10% off BTC highs. Some… https://t.co/8vLwKXBa4G

— Andrew Kang (@Rewkang) July 7, 2024