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98% альткоїнів завершили ринковий цикл, Біткоїн у перехідному періоді: чого очікувати

08.07.2024 11:40
Олеся Крамаренко
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Засновник Mechanism Capital Ендрю Канг зазначив, що Біткоїн привів крипторинок до точки перегину

98% альткоїнів завершили ринковий цикл, Біткоїн у перехідному періоді: чого очікувати

Фото: unsplash.com

Ендрю Канг вважає, що майже всі альткоїни досягли вершини свого ринкового циклу. На противагу цьому, він сказав, що Біткоїн (BTC) знаходиться в середині перехідного періоду на тлі нещодавнього цінового натиску.

В одному зі своїх постів на X, Канг послався на попередню заяву, яку він зробив близько тижня тому, вказуючи на показники криптовалютного ринку.

Аналітик зазначив, що Біткоїн привів крипторинок до точки перегину. Це відбувається після тривалих періодів, коли торговельна поведінка прищеплюється і постійно винагороджується. У своєму дописі він звернув увагу на поширену помилку в криптосекторі. Вона полягає в тому, що криптоактиви купують занадто рано, коли тренд перегинається зверху вниз.

На думку Канга, корекція після великих розривів ринкової структури відбувається набагато глибше і довше, ніж зазвичай очікується. Він радить інвесторам і трейдерам купувати Біткоїн і альткоїниу, коли кожна друга позиція буде ліквідована, а не тоді, коли кілька людей зіткнуться з ведмежими настроями.

Користувач X відреагував на пост Канга, зазначивши, що його коментарі свідчать про те, що поточний цикл закінчився. Крім того, він запитав його, чи є сенс купувати якийсь токен найближчим часом.

У відповідь на це Канг висловив свою позицію, що 98% альткоїнів знаходяться на вершині ринкового циклу. Хоча і без конкретики, він припустив, що є лише кілька монет, які досягнуть нового максимуму або до 4 кварталу 2024 року, або до 1 кварталу 2025 року.

Спотові ETF на Ethereum можуть спровокувати різкий стрибок цін

Варто зазначити, що альткоїн номер один, Ethereum (ETH), навряд чи потрапить до першої категорії, яку описав Канг. Наразі криптоіндустрія очікує, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалить спотову торгівлю Ethereum ETF.

Аналітики та оглядачі ринку оптимістично налаштовані, що рішення SEC буде прийнято протягом наступних двох тижнів. Якщо це станеться, як очікується, ETH, ймовірно, побачить нове мега-ралі.

На момент написання матеріалу головний альткоїн торгувався на рівні $2,917 з падінням на 3% за останні 24 години. Очікується, що в короткостроковій перспективі ціна ETH підніметься до $3 800 і навіть вище, згідно з прогнозами.

Канг визнав, що Біткоїн наразі перебуває на перехідному етапі до “суперциклічного стану”. Однак, поки що невідомо, яким шляхом піде монета на цьому етапі.

Схвалення спотового ETF на Ethereum стає дедалі ближчим, тому ми розглянули переваги та недоліки, які з ним пов’язані.

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За матеріалами coingape.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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