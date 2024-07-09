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Німеччина вивела на біржі рекордні 16 000 біткоїнів за один день

09.07.2024 12:20
Олеся Крамаренко
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У понеділок влада Німеччини активізувала розпродаж біткоїнів, що викликало значну волатильність цін на найбільшу за ринковою капіталізацією криптовалюту на ринку

Німеччина вивела на біржі рекордні 16 000 біткоїнів за один день

Фото: freepik.com, pngwing.com

Згідно з даними блокчейн-аналітичної платформи Arkham, німецька влада ініціювала численні перекази на біржі та маркет-мейкерам, що свідчить про значне зростання їхньої активності у сфері продажу.

Дані онлайн-гаманця німецької влади показують, що перша транзакція включала понад 2 730 BTC, що еквівалентно $155 млн, за якою рушив додатковий переказ 8 100 BTC на суму понад $463 млн.

Влада продовжила розпродаж, відправивши ще 5 200 BTC на суму $297 млн на Kraken, Bitstamp і Coinbase. Ці транзакції в сукупності зробили 8 липня найбільшим днем продажу для німецької влади, адже в понеділок було продано понад 16 000 BTC.

Дані Arkham також показують, що постійний тиск на продаж з боку німецької влади призвів до скорочення їхніх запасів до 23 787,7 BTC, що оцінюється приблизно в $1,32 млрд, тобто менше половини BTC, вилучених у січні 2024 року.

Кі Янг Джу, засновник і генеральний директор фірми з аналізу ринкових даних CryptoQuant, припускає, що вплив державного продажу BTC може бути “переоцінений”. За словами Джу, на вилучені урядами країн BTC припадає близько $9 млрд, що становить лише 4% від загальної реалізованої вартості з 2023 року. Це свідчить про невеликий довгостроковий вплив на ринок BTC.

Джу також пояснив, що, попри те, що з 2023 року було продано біткоїнів на суму $224 млрд, ціна криптовалюти зросла на 350%, що свідчить про “керовану” ліквідність на стороні продажу для інвесторів у Біткоїн.

Приток $400 млн в інвестиційні продукти BTC

За останній тиждень у криптопродукти для великих інвесторів-професіоналів було вкладено $441 млн, повідомляють представники CoinShares. Це хороший результат. Зокрема через те, що протягом попередніх трьох тижнів поспіль тут фіксувався відток капіталу у розмірі $1,2 млрд.

Цей позитивний сплеск інвестицій стався, коли ціна Біткоїна ненадовго впала до $54 000, до найнижчого рівня з лютого.

Серед біткоїн-фондів лідерами стали Fidelity і ProShares, які залучили близько $200 млн і $100 млн інвестицій відповідно. Однак фонд Grayscale залишився в мінусі, зазнавши збитків на суму близько $90 млн.

Попри цю невдачу, автори звіту припускають, що загальна ринкова тенденція позитивних притоків свідчить про наростальний інтерес до інвестиційних продуктів у цифрові активи після різкого падіння цін на них.

На момент написання матеріалу BTC повернувся до рівня $57 541. З усім тим, найбільша криптовалюта на ринку впала на 11% і 7% за семиденний і чотирнадцятиденний періоди відповідно.

Нагадаємо, що розпродаж BTC урядом Німеччини став причиною того, що Біткоїн зазнав п’ятої за величиною реалізованої втрати з моменту падіння FTX.

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За матеріалами bitcoinist.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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