Німеччина вивела на біржі рекордні 16 000 біткоїнів за один день

У понеділок влада Німеччини активізувала розпродаж біткоїнів, що викликало значну волатильність цін на найбільшу за ринковою капіталізацією криптовалюту на ринку

Згідно з даними блокчейн-аналітичної платформи Arkham, німецька влада ініціювала численні перекази на біржі та маркет-мейкерам, що свідчить про значне зростання їхньої активності у сфері продажу.

Дані онлайн-гаманця німецької влади показують, що перша транзакція включала понад 2 730 BTC, що еквівалентно $155 млн, за якою рушив додатковий переказ 8 100 BTC на суму понад $463 млн.

Влада продовжила розпродаж, відправивши ще 5 200 BTC на суму $297 млн на Kraken, Bitstamp і Coinbase. Ці транзакції в сукупності зробили 8 липня найбільшим днем продажу для німецької влади, адже в понеділок було продано понад 16 000 BTC.

Дані Arkham також показують, що постійний тиск на продаж з боку німецької влади призвів до скорочення їхніх запасів до 23 787,7 BTC, що оцінюється приблизно в $1,32 млрд, тобто менше половини BTC, вилучених у січні 2024 року.

Кі Янг Джу, засновник і генеральний директор фірми з аналізу ринкових даних CryptoQuant, припускає, що вплив державного продажу BTC може бути “переоцінений”. За словами Джу, на вилучені урядами країн BTC припадає близько $9 млрд, що становить лише 4% від загальної реалізованої вартості з 2023 року. Це свідчить про невеликий довгостроковий вплив на ринок BTC.

Джу також пояснив, що, попри те, що з 2023 року було продано біткоїнів на суму $224 млрд, ціна криптовалюти зросла на 350%, що свідчить про “керовану” ліквідність на стороні продажу для інвесторів у Біткоїн.

Приток $400 млн в інвестиційні продукти BTC

За останній тиждень у криптопродукти для великих інвесторів-професіоналів було вкладено $441 млн, повідомляють представники CoinShares. Це хороший результат. Зокрема через те, що протягом попередніх трьох тижнів поспіль тут фіксувався відток капіталу у розмірі $1,2 млрд.

Цей позитивний сплеск інвестицій стався, коли ціна Біткоїна ненадовго впала до $54 000, до найнижчого рівня з лютого.

Серед біткоїн-фондів лідерами стали Fidelity і ProShares, які залучили близько $200 млн і $100 млн інвестицій відповідно. Однак фонд Grayscale залишився в мінусі, зазнавши збитків на суму близько $90 млн.

Попри цю невдачу, автори звіту припускають, що загальна ринкова тенденція позитивних притоків свідчить про наростальний інтерес до інвестиційних продуктів у цифрові активи після різкого падіння цін на них.

На момент написання матеріалу BTC повернувся до рівня $57 541. З усім тим, найбільша криптовалюта на ринку впала на 11% і 7% за семиденний і чотирнадцятиденний періоди відповідно.

Нагадаємо, що розпродаж BTC урядом Німеччини став причиною того, що Біткоїн зазнав п’ятої за величиною реалізованої втрати з моменту падіння FTX.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами bitcoinist.com