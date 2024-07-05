Біткоїн зазнав п'ятої за величиною реалізованої втрати з моменту падіння FTX

Нещодавнє падіння ціни Біткоїна до рівня близько $54 000 спричинило одну з найбільших реалізованих втрат з часів краху FTX, зокрема, п’яту за величиною реалізовану втрату. Це в першу чергу пояснюється панічним розпродажем, викликаним новинами, що стосувалися біржі Mt.Gox

5 липня, протягом однієї години, сукупні реалізовані збитки Біткоїна злетіли до $814 млн. З них $587 млн втрат понесли короткострокові власники, які тримали Біткоїн від одного до трьох місяців.

Розпродаж підкреслює закономірність, що спостерігалася 4 липня, коли було виявлено, що короткострокові власники BTC утримували 2,5 мільйона BTC у збиток. Це свідчить про те, що ці власники становлять більший ризик для корекції Біткоїна, ніж вплив біржі Mt.

Попри потрясіння, довгострокові власники продемонстрували стійкість, зробивши мінімальний внесок у тиск на продажі. Така стабільність досвідчених інвесторів свідчить про впевненість у довгострокових перспективах Біткоїна, що різко контрастує з короткостроковими коливаннями ринку, спричиненими новими учасниками, які реагують на негайні новинні події.

Величезні обсяги продажів, які ми зараз спостерігаємо, виходять за межі можливостей ліквідності ринку. Через брак ліквідності навіть скромні обсяги продажів можуть мати значний вплив на ціну. Це буде важкий шлях до відновлення.

Малоймовірно, що відновлення буде швидким через великі обсяги ліквідацій, великі розпродажі з інституційних та державних джерел і загалом негативні ринкові настрої. Підготовка до середньострокового “ведмежого” ринку може бути мудрим рішенням у цій ситуації. Детальніше про це в нашій статті “Як працюють цикли криптовалютного ринку: передбачення закономірностей”.

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За матеріалами CryptoSlate