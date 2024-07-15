Китай розглядає можливість скасування заборони на Біткоїн: що відомо

Нещодавні повідомлення про потенційну зміну політики Китаю підігріли інтерес учасників крипторинку

У своєму дописі на X, генеральний директор Galaxy Майк Новограц поділився своїми думками про потенційну зміну політики Китаю щодо Біткоїна. Зокрема, нещодавні чутки натякають на те, що Китай скасує заборону на криптовалюти, що може змінити світовий ринок.

Зміна політики Китаю щодо криптовалют

Шлях криптовалют у Китаї був бурхливим. У 2013 році уряд заборонив фінансовим установам здійснювати операції з біткоїнами. Це стало початком жорсткого регулювання, спрямованого на обмеження криптовалютної діяльності.

У 2017 році Китай продовжив репресії, заборонивши первинне розміщення монет (ICO) і закривши внутрішні біржі. Остаточного удару було завдано у 2021 році забороною на майнінг криптовалют та всі пов’язані з ним транзакції.

Однак, попри ці обмеження, попит на криптовалюти в Китаї залишався високим. Люди почали використовувати закордонні біржі та підпільні ринки для торгівлі та придбання цифрових монет.

Тим часом останні чутки свідчать про те, що Китай може зняти заборону з Біткоїна до четвертого кварталу 2024 року. Така потенційна зміна політики може суттєво вплинути на світовий ринок. Оскільки Китай є однією з найбільших економік, повернення криптовалют може збільшити обсяги торгівлі та підвищити ціни.

Крім того, на хвилі інновацій Китай може використати свій технологічний досвід для просування блокчейн-застосунків.

Реакція генерального директора Galaxy Майка Новограца

Реагуючи на ці чутки, генеральний директор Galaxy Майк Новограц підкреслив серйозність такого кроку, зазначивши, що це буде “величезна угода” для криптоіндустрії. Примітно, що слова Новограца відображають загальні настрої в криптовалютній спільноті.

Позитивна зміна позиції Китаю може принести значні вигоди, але також створити нові регуляторні проблеми. Світ уважно стежить за розвитком цих подій, усвідомлюючи їхні глибокі наслідки.

Раніше ми писали про те, що китайські інвестори купують криптовалюти на мільйони на день, попри заборону.

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За матеріалами coingape.com