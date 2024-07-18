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Кредитори Mt. Gox повідомляють про спроби злому рахунків

18.07.2024 17:00
Олеся Крамаренко
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Кредитори збанкрутілої біржі Mt. Gox висловили занепокоєння після того, як зіткнулися з численними спробами несанкціонованого входу в систему. Деякі користувачі також скаржилися на те, що після цих спроб їхні акаунти залишаються заблокованими

Кредитори Mt. Gox повідомляють про спроби злому рахунків

Фото: pixabay.com

За останні 24 години численні кредитори Mt. Gox повідомили про спроби несанкціонованого входу до їхніх облікових записів. Це викликало занепокоєння щодо можливої нової хвилі цілеспрямованих хакерських атак на біржу, яка вже зазнала краху.

Один з редакторів Reddit висвітлив цю проблему в дописі, який швидко набрав популярності:

“Щойно отримав 15 повідомлень для входу в обліковий запис … Чи атакують Mt. Gox?”

Цей пост отримав десятки коментарів від інших користувачів, які повторювали подібний досвід. Щобільше, вони припустили, що хакери застосовують методи грубого перебору, щоб скомпрометувати їхні акаунти.

Для контексту, атаки грубої сили передбачають систематичне тестування безлічі паролів або ключів до тих пір, поки не буде знайдений правильний. Попри складність таких атак, кілька користувачів зазначили, що їхня двофакторна автентифікація (2FA), ймовірно, не дозволила зловмисникам отримати повний доступ до їхніх облікових записів.

Звіти з’явилися під час критичної фази для Mt. Gox, яка перебуває в процесі розподілу біткоїнів та Bitcoin Cash (BCH) на суму близько $9 млрд серед своїх кредиторів. Тому нещодавня хвиля несанкціонованих спроб входу в систему додала занепокоєння кредиторам, які очікують на виплати.

Деякі користувачі зазначили, що, хоча вони отримували електронні повідомлення від Mt. Gox про спроби входу, вони все ж змогли без проблем увійти до своїх облікових записів. Іншим, однак, не так пощастило, і вони стверджували, що не змогли отримати доступ до своїх облікових записів.

З іншого боку, ця різниця в досвіді користувачів також призвела до припущень, що інциденти можуть бути спричинені системним збоєм, а не скоординованою атакою. Ситуація ускладнюється ще й тим, що на сайті Mt. Gox наразі зазначено, що він закритий на технічне обслуговування.

Про те, яким може бути максимальний вплив продажу кредиторами Mt. Gox своїх біткоїнів, ми писали раніше.

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За матеріалами coingape.com

Рубрики: БезпекаКриптовалютиСвітНовини
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Кредитори Mt. Gox повідомляють про спроби злому рахунків

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