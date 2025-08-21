close-btn
Названо дату появи «Чорного Місяця»: що це за явище

21.08.2025 13:40
Микола Деркач

У ніч з 22 на 23 серпня (субота) відбудеться рідкісне астрономічне явище — так званий «Чорний Місяць». У цей період супутник Землі перебуває у фазі молодика та лишається невидимим, тож небо стане особливо темним. Саме це створює найсприятливіші умови для спостереження зірок і планет

Фото: chatgpt.com

«Чорний Місяць» — це неофіційний термін, який означає третій молодик у межах одного сезону (від сонцестояння до рівнодення). Зазвичай протягом одного сезону буває три молодики. Але цього року в проміжку між літнім сонцестоянням (21 червня) та осіннім рівноденням (22 вересня) їх аж чотири — 25 червня, 24 липня, 23 серпня та 21 вересня.

Астрономи пояснюють, що «Чорний Місяць» — це своєрідна протилежність «Блакитному Місяцю». Якщо «блакитним» називають другий повний місяць у межах календарного місяця, то «чорним» може бути або другий молодик за один місяць, або третій молодик у сезоні з чотирма. Саме другий варіант і відбудеться цього разу.

Подібний збіг трапляється рідко — приблизно раз на 33 місяці. Наступний сезонний «Чорний Місяць» відбудеться аж 20 серпня 2028 року.

Читайте також: OpenAI запустила найдешевшу версію чат-бота — ChatGPT Go

На відміну від повного місяця, який освітлює нічне небо, у фазі молодика освітлена частина Місяця обернена від Землі, тож ми бачимо лише його темний диск. Саме тому в небі його не буде видно — здаватиметься, що Місяць зник.

Ідеальний час для спостереження за зоряним небом

Попри невидимість самого супутника, відсутність місячного сяйва створює унікальні умови для астрономічних спостережень. У ніч на 23 серпня й уранці, якщо небо буде безхмарним, можна побачити значно більше зірок і планет, ніж зазвичай.

Цієї ночі особливо яскравими виглядатимуть сузір’я Оріона, Лева та Тельця. Венера сяятиме жовтуватим світлом, а Марс з’явиться як червонувата цятка поруч із сузір’ям Рака. Це чудова нагода для астрономів-аматорів та всіх, хто любить нічне небо.

Культура

Хоча термін «Чорний Місяць» не є науковим, він часто фігурує у культурі та містиці. Дехто пов’язує його з пророцтвами чи «знаками долі». Астрономи ж наголошують: у цьому явищі немає нічого надзвичайного чи небезпечного — це лише календарна рідкість.

За матеріалами: Live Science, Chron та Beaumont Enterprise.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
