XRP може досягти $4 в «найближчими днями» — криптоексперт

XRP стикається з короткостроковою корекцією, але його технічні перспективи залишаються багатообіцяючими для потенційного відскоку

Зокрема, в аналізі World of Charts токен нещодавно підтвердив прорив з консолідуючого бичачого діапазону вимпелів. Цей прорив у поєднанні з різким зростанням обсягу торгів підживлює очікування, що XRP може зрости до $4 протягом наступних кількох днів, що становить потенційний приріст у 68% від поточної ціни.

Прорив бичачого вимпелу сигналізує про відновлення цінової динаміки XRP, що часто асоціюється зі значними ралі. Для того, щоб ралі продовжилося, XRP має відновити свою критичну підтримку на рівні $2,40, яка зараз слугує ключовим технічним рівнем.

Однак очікується, що токен зіткнеться з проміжними рівнями опору на $3 і $3,50, які можуть перевірити його висхідний імпульс. Якщо ці рівні будуть пробиті, то XRP, ймовірно, прискориться до цільової позначки в $4.

На додаток до зростаючих бичачих настроїв, кілька відомих аналітиків висловили оптимізм щодо досягнення XRP нових максимумів в найближчому майбутньому.

Експерт під псевдонімом The Great Mattsby зазначив, що XRP може перевищити $2,70 протягом декількох днів або тижнів, що підтверджується аналізом корекції Фібоначчі. Прогноз Mattsby ще більше посилює аргументи на користь висхідного імпульсу XRP.

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Ширший ринок криптовалют опинився під тиском через макроекономічну невизначеність. Ці настрої суттєво вплинули на світовий ринок криптовалют, загальна капіталізація якого впала до $3,3 трлн.

Згідно з даними CoinGlass, було зафіксовано понад $534 млн ліквідацій, що відображає підвищену волатильність.

Незважаючи на ці виклики, XRP продовжує вселяти оптимізм, підтримуваний значними змінами в його екосистемі.

На вихідних ціна XRP зросла до $2,58, що, ймовірно, було викликано очікуваннями, пов’язаними з дедлайном подачі апеляції до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), який настане 15 січня 2025 року. Після цього ціна знову впала.

Учасники ринку зберігають надію, що за нового керівництва SEC на чолі з прихильником криптовалют Полом Аткінсом, XRP може нарешті вийти з регуляторної невизначеності, яка затьмарює його з 2020 року.

Генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус назвав 2025 рік початком «бичачого ринку Трампа», пояснюючи відновлення оптимізму на ринку прокриптовалютною позицією адміністрації після інавгурації Дональда Трампа.

На момент публікації статті ціна XRP становила $2,58. На річному графіку токен продовжує зростати на 11%, демонструючи свою стійкість, незважаючи на нещодавню волатильність ринку.

Тим не менш, потенційне ралі XRP до $4 підкріплене поєднанням технічних і макроекономічних факторів.

Хоча вихід з бичачого вимпелу сигналізує про висхідний імпульс, ширші ринкові настрої, зумовлені показниками Біткоїна та глобальними економічними подіями, відіграватимуть вирішальну роль у формуванні його траєкторії.

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За матеріалами: Finbold.