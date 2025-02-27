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3 перспективних мемкоїни, які варто розглянути для купівлі у березні

27.02.2025 18:00
Микола Деркач
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Якщо ви шукаєте перспективні альткоїни для інвестування, зверніть увагу на три проєкти: $MIND — AI-токен платформи, що формує інвестиційні рекомендації, $MEMEX — платформа для вкладень у мемкоїни, та $PNUT — криптовалюта, що виникла на основі мему про білку Peanut, яка стала вірусною після коментаря Маска

3 перспективних мемкоїни, які варто розглянути для купівлі у березні

3 перспективних мемкоїни, які варто розглянути для купівлі у березні Фото: motionarray.com

Три альткоїни, на які варто звернути увагу

  1. MIND of Pepe ($MIND) – AI-токен із функцією аналізу ринку

Це один із нових проєктів у сфері AI Agent Token, що поєднує технології штучного інтелекту та аналіз криптовалютного ринку. Його основне завдання — збір і аналіз даних з інтернету, зокрема соціальних платформ (наприклад, X), для формування інвестиційних рекомендацій.

Власники токенів $MIND мають доступ до цих рекомендацій, що позиціонується як перевага для інвесторів. На етапі передпродажу проєкт залучив майже $7 млн, а поточна прибутковість стейкінгу (APY) становить 328%, хоча з часом цей показник поступово знижується. Поточна ціна токена — $0,0034128.

  1. Meme Index ($MEMEX) – токен для інвестування у мемкоїни

Це криптопроєкт, орієнтований на вкладення у мемкоїни. Його головна ідея — доступ власників токенів до чотирьох інвестиційних фондів, які відрізняються рівнем ризику:

  • Titan Index – фонд із більш консервативною стратегією.
  • Frenzy Index – фонд із високим рівнем ризику та потенційної прибутковості.

Користувачі можуть обирати фонд відповідно до своєї стратегії інвестування. Крім цього, власники токенів отримують права голосу та участь в управлінні платформою.

На етапі передпродажу APY стейкінгу становить 588%, але згодом цей показник може змінюватися.

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  1. Peanut the Squirrel ($PNUT) – мемкоїн, що привернув увагу ринку

Peanut the Squirrel ($PNUT) — один із нових мемкоїнів, який за останній тиждень зріс на 38%, що підвищило його ринкову капіталізацію до $198 млн. Обсяг торгів за останні 24 години зріс на 44%.

Проєкт базується на образі реальної білки, яку, на жаль, було евтаназовано у Нью-Йорку. Токен отримав додатковий інтерес через згадки Ілона Маска.

На відміну від інших токенів у списку, Peanut the Squirrel не є передпродажним активом і не пропонує можливості стейкінгу. Однак, він демонструє стійку динаміку на ринку.

Зверніть увагу, що перед інвестуванням у будь-який цифровий актив варто самостійно дослідити проєкт, оцінити його перспективи та врахувати ризики, пов’язані з волатильністю ринку.

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Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
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