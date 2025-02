3 перспективних мемкоїни, які варто розглянути для купівлі у березні

Якщо ви шукаєте перспективні альткоїни для інвестування, зверніть увагу на три проєкти: $MIND — AI-токен платформи, що формує інвестиційні рекомендації, $MEMEX — платформа для вкладень у мемкоїни, та $PNUT — криптовалюта, що виникла на основі мему про білку Peanut, яка стала вірусною після коментаря Маска

Це один із нових проєктів у сфері AI Agent Token, що поєднує технології штучного інтелекту та аналіз криптовалютного ринку. Його основне завдання — збір і аналіз даних з інтернету, зокрема соціальних платформ (наприклад, X), для формування інвестиційних рекомендацій.

Власники токенів $MIND мають доступ до цих рекомендацій, що позиціонується як перевага для інвесторів. На етапі передпродажу проєкт залучив майже $7 млн, а поточна прибутковість стейкінгу (APY) становить 328%, хоча з часом цей показник поступово знижується. Поточна ціна токена — $0,0034128.

Це криптопроєкт, орієнтований на вкладення у мемкоїни. Його головна ідея — доступ власників токенів до чотирьох інвестиційних фондів, які відрізняються рівнем ризику:

Користувачі можуть обирати фонд відповідно до своєї стратегії інвестування. Крім цього, власники токенів отримують права голосу та участь в управлінні платформою.

На етапі передпродажу APY стейкінгу становить 588%, але згодом цей показник може змінюватися.

Peanut the Squirrel ($PNUT) — один із нових мемкоїнів, який за останній тиждень зріс на 38%, що підвищило його ринкову капіталізацію до $198 млн. Обсяг торгів за останні 24 години зріс на 44%.

Проєкт базується на образі реальної білки, яку, на жаль, було евтаназовано у Нью-Йорку. Токен отримав додатковий інтерес через згадки Ілона Маска.

“If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine” Obi PNut Kenobi pic.twitter.com/dD2Xo0fSkr

— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2024