НБУ оновив вимоги до кредитних посередників

Національний банк України (НБУ) врегулював діяльність кредитодавців (фінансових компаній та кредитних спілок) з надання споживчих кредитів за участю кредитних посередників, а також діяльність відповідних кредитних посередників

Нове Положення про регулювання діяльності з надання споживчих кредитів за участю кредитних посередників — надавачів фінансових послуг (Положення) замінить відповідні вимоги Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та, зокрема, передбачає:

вимоги щодо бездоганної ділової репутації кредитних посередників, а також щодо рівня знання профільного законодавства зі споживчого кредитування;

наявність внутрішнього положення про надання споживчих кредитів за участю кредитного посередника, укладеного між кредитним посередником та кредитодавцем, а також посередницького договору, у якому мають бути передбачені обов’язкові умови;

вимоги щодо обов’язкового розкриття інформації про кредитного посередника та зміст відповідної інформації;

випадки, у яких кредитний посередник не має права здійснювати посередницьку діяльність в інтересах кредитодавця;

обов’язок кредитодавця здійснювати контроль за діяльністю кредитних посередників, з якими він співпрацює.

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Кредитодавцям та кредитним посередникам надано тримісячний строк для приведення своєї діяльності у відповідність до оновлених вимог.

Положення затверджене постановою Правління Національного банку від 1 серпня 2025 року № 94 та набирає чинності з 6 серпня 2025 року.

Водночас з 6 серпня 2025 року згідно з постановою Правління Національного банку України від 01 серпня 2025 року № 93 втрачають чинність вимоги до кредитних посередників, затверджені Нацкомфінпослуг.

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Джерело: НБУ.