XRP, DOGE та інші топ-криптовалюти впали на понад 4%: що далі

Крипторинок поступово падає, чому сприяють багато факторів, останнім із яких стала заява президента США Дональда Трампа про нові мита для ЄС

Основні криптовалюти, зокрема XRP, BNB Chain (BNB), Cardano (ADA) і Dogecoin (DOGE), втратили близько 4%. На ф’ючерсному ринку, де трейдери робили ставки на зростання цих активів, відбулося автоматичне закриття позицій на суму понад $600 млн через падіння цін.

При цьому, Litecoin (LTC) і Aptos (APT) стали рідкісними активами, що зросли більш ніж на 10% кожен. APT підскочив після реєстрації фонду «BITWISE APTOS ETF» у Делавері (США), а також на тлі чуток про можливий ETF на Litecoin. Однак трейдери залишаються стриманими щодо можливого тривалого ралі LTC.

«Малоймовірно, що інституційні інвестори матимуть довгострокову впевненість у Litecoin, адже він не пропонує дохідності, корисності чи органічного попиту поза спекуляціями щодо схвалення ETF, — зазначив Бен Йорк, віцепрезидент з екосистеми WOO, у коментарі для CoinDesk. — Це, ймовірно, буде подією типу «продай на новинах», оскільки інвестори захочуть переключитися на актуальніші тренди та майбутні чутки про ETF.

Ether (ETH) продовжив кількаденне падіння в четвер, втративши 7% за останню добу, оскільки затяжний розпродаж криптовалют не демонструє ознак уповільнення.

Bitcoin (BTC) у середу під час торгів у США коливався в діапазоні до $89 тис., але впав у моменті до $82,2, і в ранкові години в Азії трохи відновився до понад $86 000. Загальний ринок, відстежуваний індексом CoinDesk 20 (CD20), який охоплює найбільші ліквідні токени, впав більш ніж на 3%.

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Збитки на крипторинку віддзеркалили падіння американських акцій після слабких фінансових показників Nvidia, які не вразили інвесторів.

Крім того, дослідження Федерального резервного банку Нью-Йорка показало, що останні тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом на імпорт з Китаю, мають більший вплив на економіку США, ніж очікувалося. Дані свідчать про значну розбіжність між офіційною статистикою імпорту США з Китаю, поданою обома країнами.

Тим часом ринок очікує на макроекономічні фактори, які можуть стимулювати зростання Біткоїна.

«ФРС поки не відіграє ключової ролі, оскільки зниження ставок, ймовірно, буде обмеженим через стійку інфляцію, тоді як жорстка політика адміністрації США й надалі загострюватиме геополітичну напругу», — зазначив Кріс Юй, співзасновник і генеральний директор SignalPlus, у коментарі CoinDesk.

Він додав, що криптовалютні регуляторні ініціативи потребуватимуть часу, перш ніж перетворяться на реальні механізми, а також те, що падіння ціни BTC разом зі зниженням очікуваної волатильності свідчить про те, що спекулянти поступово втрачають віру в його швидке відновлення.

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