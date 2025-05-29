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Нова компанія приєдналася до рейтингу найбільших власників Біткоїна

29.05.2025 14:30
Ольга Деркач
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Компанія GameStop заявила, що офіційно придбала 4710 біткоїнів на суму понад півмільярда доларів, розпочавши реалізацію плану купівлі криптовалюти, аналогічного тому, що прославив MicroStrategy

Нова компанія приєдналася до рейтингу найбільших власників Біткоїна

Нова компанія приєдналася до рейтингу найбільших власників Біткоїна Фото: pixabay.com

Ця покупка, яка стала першою інвестицією компанії в біткоїни, коштувала $512,6 мільйона доларів за курсом Біткоїна 28 травня, який становив $108 837.

Придбання 4710 BTC піднімає GameStop на 13-ту сходинку у рейтингу компаній із найбільшими Біткоїн-резервами

Найбільша у світі криптовалюта останнім часом демонструє стрімке зростання, досягнувши минулого тижня рекордного рівня майже $112 000.

Акції GameStop впали на 10,9% після цієї новини. Станом на 1 лютого компанія накопичила $4,76 млрд готівки, згідно з річним звітом, опублікованим у квітні.

Компанія підтвердила свій план придбати біткоїни наприкінці березня, заявивши, що не встановлює обмеження на суму біткоїнів, які може придбати.

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Після оголошення про це генеральний директор Райан Коен виступив на конференції Bitcoin 2025 у Лас-Вегасі (Невада, США). У заздалегідь записаному відео він сказав, що рішення GameStop про купівлю біткоїнів обумовлене макроекономічними проблемами, оскільки цифрова валюта з фіксованою пропозицією та децентралізованою природою може слугувати захистом від певних ризиків.

«Якщо ця теза правильна, Біткоїн і золото також можуть бути захистом від глобальної девальвації валюти та системного ризику, — сказав він. — Біткоїн має певні унікальні переваги порівняно із золотом, зокрема портативність. Його можна миттєво переказати в будь-яку точку світу. Він миттєво перевіряється за допомогою блокчейну. Крім того, він є дефіцитним».

GameStop йде слідами компанії MicroStrategy, яка зараз відома як Strategy, яка в останні роки придбала біткоїни на мільярди доларів, ставши найбільшим корпоративним власником флагманської криптовалюти. Це рішення спричинило швидке, хоча і нестабільне, зростання акцій Strategy.

«GameStop слідує стратегії GameStop. Ми не слідуємо стратегії нікого іншого», — сказав Коен.

Вихід GameStop на ринок криптовалют є спробою Коена оживити бізнес, що переживає складні часи. Під керівництвом Коена GameStop зосередився на скороченні витрат і оптимізації операцій, щоб забезпечити прибутковість компанії.

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Джерело: CNBC.

Рубрики: BitcoinКомпаніїКриптовалютиСвітНовини
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