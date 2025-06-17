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Скільки б ви отримали, якби інвестували $10 000 в XRP 3 роки тому

17.06.2025 20:00
Ольга Деркач
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Останні кілька років XRP часто з’являвся в заголовках новин через судову тяганину Ripple з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC)

Скільки б ви отримали, якби інвестували $10 000 в XRP 3 роки тому

Скільки б ви отримали, якби інвестували $10 000 в XRP 3 роки тому Фото: unsplash.com, pexels.com

Але що було б, якби ви вклали $10 000 у цю монету три роки тому?

Інвестиція $10 000 у XRP у 2022 році

Станом на 1 червня 2022 року XRP відкрив торги на рівні $0,4219. $10 000 тоді дозволили б купити приблизно 23 692 XRP.

Ціна токена на той момент була наслідком поступового падіння, яке почалося ще в грудні 2021 року.

У наступні місяці після червня 2022-го XRP трохи відновився й утримувався вище $0,40 протягом останнього кварталу року.

Перші чотири місяці 2023 року були знову нестабільними: ціна знижувалася до $0,3771 (1 березня) й зростала до $0,5385 (1 квітня).

Упродовж наступних півтора року токен коливався в діапазоні від $0,40 до $0,60. Але у 2024 році XRP набрав потужного імпульсу, досягнувши $1,94 1 грудня й продовживши зростання.

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Скільки б ви мали зараз

Станом на ранок 17 червня 2025 року XRP торгується на рівні $2,25 — це на 433,25% більше, ніж на початку червня 2022-го. Іншими словами, ті 23 692 XRP, які ви могли б купити за $10 000 три роки тому, сьогодні коштували б приблизно $53 307. Це прибуток у близько 433%.

Ураховуючи високу волатильність крипторинку, це справді вражаючий результат.

Водночас варто пам’ятати: XRP досі на 41,3% нижчий від свого історичного максимуму — $3,84, зафіксованого 4 січня 2018 року. І ніхто не гарантує, що аналогічна інвестиція сьогодні принесе такий самий прибуток у майбутньому, особливо з огляду на невизначеність щодо подальшої долі токена. Ринок очікує на остаточне рішення у справі Ripple проти SEC — вердикт може істотно вплинути на всі альткоїни.

Нагадаємо, що очікується, що цього тижня на ринках збережеться висока волатильність — інвестори реагуватимуть на ескалацію бойових дій на Близькому Сході та оголошення рішення Федеральної резервної системи США щодо облікової ставки.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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