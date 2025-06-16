3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Очікується, що цього тижня на ринках збережеться висока волатильність — інвестори реагуватимуть на ескалацію бойових дій на Близькому Сході та оголошення рішення Федеральної резервної системи США щодо облікової ставки

Крипторинок був відносно спокійним упродовж вихідних: активи стабілізувалися після обвалу на $200 млрд, який стався на тлі атаки Ізраїлю на Іран.

Минулого тижня індекс споживчих настроїв показав перше покращення за шість місяців, а нижчі за очікування показники інфляції (CPI та PPI) вселили оптимізм серед інвесторів.

Однак п’ятничне загострення конфлікту спричинило падіння як фондових, так і криптовалютних ринків — інвестори масово переходили в готівку та золото. Ціни на нафту тим часом злетіли майже на 5% у перші години торгів після вихідних — це свідчить про те, що волатильність навряд чи зникне найближчим часом.

Економічні події 16–20 червня

У понеділок (16 червня) ринки, ймовірно, реагуватимуть на події вихідних, зокрема на триваючі бойові дії. За повідомленнями, Іран повідомив посередникам з Катару та Оману, що не готовий вести перемовини про припинення вогню, поки Ізраїль продовжує атаки.

У вівторок (17 червня) очікується звіт щодо роздрібних продажів за травень — він покаже, скільки споживачі витрачають на товари тривалого та короткострокового використання. Цей звіт вважається провідним індикатором економічного стану й дає уявлення про інфляційний тиск, що виникає через споживчий попит.

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Також у вівторок (17 червня) оприлюднять звіт про промислове виробництво за травень. Це офіційні дані ФРС про обсяги виробництва в таких галузях, як промисловість, видобуток і комунальні послуги. Як правило, цей показник має незначний вплив на ринки.

У середу (18 червня) — головна подія тижня: рішення Федеральної резервної системи щодо ставок. Ф’ючерсні ринки майже одностайно (96,7%) прогнозують, що ФРС не змінюватиме ставку, і вона залишиться на рівні 4,25–4,50%.

«Якщо вони знизять ставку надто рано, не маючи чітких ознак ослаблення економіки, на які можна було б посилатися, — це підвищить ризик подальшого зростання інфляційних очікувань», — заявив Дрю Мейтус, головний стратег MetLife Investment Management.

У четвер (19 червня) американські ринки не працюватимуть через святкування Juneteenth — федерального свята, яке відзначає звільнення поневолених афроамериканців у США.

Загальна капіталізація крипторинку залишалася стабільною упродовж вихідних — на рівні близько $3,4 трлн. За останню добу ціни цифрових активів майже не змінилися.

Біткоїн у неділю ввечері опускався нижче $105 000, але в понеділок знову піднявся вище $106 000. Ethereum зріс на 1,8% за день і знову наближається до позначки $2 600. Альткоїни зараз також демонструють непогану динаміку — найбільше зростання показують Solana, Hyperliquid, Sui та Bitcoin Cash.

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Джерело: Crypto Potato.