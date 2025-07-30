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Ethereum виповнюється 10 років: що далі

30.07.2025 18:20
Ольга Деркач

За десять років існування Ethereum пройшов значний шлях, ставши флагманом блокчейн-індустрії. Водночас йому ще належить довести свою здатність залишатися актуальним у майбутньому

Ethereum виповнюється 10 років: що далі

Ethereum виповнюється 10 років: що далі Фото: pexels.com

Платформі вже десять років — саме стільки минуло з моменту її запуску, який став важливою віхою для всього блокчейн-середовища. Саме Ethereum започаткував еру децентралізованих фінансів (DeFi), невзаємозамінних токенів (NFT) і децентралізованих автономних організацій (DAO).

З нагоди ювілею CryptoPotato зібрав ексклюзивні коментарі експертів галузі. Вони поділилися поглядом на шлях Ethereum та виклики, які чекають у найближчі десять років.

Що означають 10 років Ethereum

Ethereum зробив блокчейн програмованим — саме він запровадив смартконтракти. Його мережею користуються люди у щонайменше 80 країнах, а кількість транзакцій сягнула мільйонів. Водночас дедалі більше конкурентів намагаються потіснити проєкт із лідерських позицій.

Хоча Ethereum уже викликає інтерес з боку інституційних інвесторів, у наступному десятилітті йому доведеться докладати зусиль, щоб зберегти свою вагу. На думку Джеймі Елькалеха, директорки з маркетингу Bitget Wallet, Ethereum щоразу муситиме «заслужити» право залишатися базовою мережею першого рівня (L1). Ключову роль у цьому відіграватиме не поява «вбивчого застосунку», а саме зрілість інфраструктури.

За словами Елькалеха, перевагами Ethereum мають стати інтероперабельність та композитність. Мережі слід мінімізувати тертя між L1 та рішеннями другого рівня (L2) й сфокусуватись на забезпеченні швидших і дешевших транзакцій. Крім того, важливо приділяти увагу досвіду користувачів у багатоланцюговому середовищі та безпеці.

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Щодо технічної дорожньої карти, Елькалех зазначив, що основна проблема — не напрям, а швидкість реалізації. Хоча заплановані оновлення вирішують обмеження L1 і масштабування L2, конкурентні мережі вже випереджають Ethereum за швидкістю й зручністю використання.

«Оновлення Ethereum часто витончені з технічного погляду, але складні в реалізації», — зауваживін. На його думку, без пришвидшення розробки мережа може поступитися в сфері UX.

Повернення до основного рівня

Співзасновник сумісної з EVM мережі Taraxa Стівен Пу вважає, що Ethereum варто відмовитися від надмірної залежності від рішень L2. Він назвав їх «централізованими, небезпечними та паразитичними туристами», і наголосив: найкращий спосіб розвитку — це масштабування самого L1.

Ethereum, на його думку, має зосередитися на власному вдосконаленні — на швидкості та вартості транзакцій. Особливо з огляду на появу нових ефективних ланцюгів першого рівня.

Що далі

Чи зможе Ethereum залишитися другою за розміром блокчейн-мережею, чи поступиться місцем ефективнішим конкурентам? Чи вдасться поєднати децентралізацію з потребами користувачів? І, зрештою, чи зросте вартість ефіру до нових максимумів, приносячи інвесторам значну вигоду? Відповіді дасть лише час.

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