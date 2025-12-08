close-btn
ФГВФО виставить на аукціон активи шести банків

08.12.2025 19:40
Микола Деркач

Пул активів шести банків – на торгах 15 грудня: у лоті кредити та дебіторська заборгованість фізичних осіб майже на 10 млн грн

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що 15 грудня у системі Прозорро.Продажі відбудеться аукціон із продажу пулу активів шести банків. Одним лотом на торги виставлено права вимоги за кредитами фізичних осіб та дебіторська заборгованість, що обліковуються на балансі АТ «Банк Форвард», АТ «АКБ «Конкорд», ПАТ «Промінвестбанк», АТ «Банк Січ», АТ «МР Банк» та АТ «Мегабанк». Загалом – 376 позицій (кредити, дебіторська заборгованість). Пул на продаж виставляється уперше.

Усі активи, включені до складу лоту №GL6N428119, обліковуються в національній валюті.

  • 57,4% пулу (за сумою заборгованості) – це права вимоги за кредитами, наданими на споживчі цілі.
  • Ще 35,3% пулу – карткові кредити.
  • 7,3% – дебіторська заборгованість.

Середня сума заборгованості за договорами складає від 22 до 135 тисяч грн. Забезпечення чи фінансова порука за активами відсутні.

Основа пулу (82,7% за сумою заборгованості) – це кредити та дебіторська заборгованість, що виникли в період 2014-2022 роки. Ще 16,7% – кредити надані до 2013 року включно. Решта 0,6% – кредити та дебіторська заборгованість, що виникла після 2023 року.

Термін прострочки виконання зобов’язань за договорами складає від 95 до 3802 днів.

Читайте популярне: Як змінилися міжнародні резерви України у листопаді — НБУ

Детальніша інформація про активи, у тому числі щодо термінів прострочки, проведеної судово-претензійної роботи, наявності оригіналів договорів або додаткових угод тощо – міститься у публічному паспорті активів, а також доступна до вивчення потенційними покупцями у віртуальній кімнаті даних.

Пул торгуватиметься за голландською моделлю аукціону.

Стартова ціна – 10,4 млн грн.

Деталі аукціону – за посиланням.

Нагадаємо: участь в аукціоні можуть взяти фізичні та юридичні особи, крім боржників та поручителів за виставленими на продаж договорами, рф та осіб, пов’язаних з державою-агресором. Також покупцям не можуть бути фізичні або юридичні особи, до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

