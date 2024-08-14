Який прибуток отримали українські банки за пів року — НБУ

Банки в Україні зберігають прибутковість та нарощують капітал для виконання мінімальних вимог та подальшого розвитку кредитування

За перше півріччя 2024-го платоспроможні банки отримали 79 млрд грн чистого прибутку. Серед головних чинників такої тенденції — збереження високої чистої процентної маржі та майже нульові відрахування в резерви під збитки від активних операцій.

Протягом II кварталу дохідність основних видів активів банків надалі знижувалася. Найшвидше спадала дохідність депозитних сертифікатів НБУ, водночас банки зменшували обсяги цих вкладень.

Ринкові ставки за ОВДП та кредитами також знизилися, однак їхні обсяги зростали. Саме шляхом нарощення активів банки зберегли достатньо високу чисту процентну маржу та наростили доходи.

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При цьому рентабельність капіталу банків за останні пів року становила 48,4%, що нижче аналогічного показника першої половини 2023-го на рівні 56%.

Натомість зростають обсяги нарахованих банками податків на прибуток — за I півріччя вони становили 22 млрд грн.

За перше півріччя лише сім малих банків із 62 платоспроможних отримали збитки на загальну суму в 171 млн грн.

Для порівняння: за 2023 рік, згідно з уточненими даними, банки отримали 82,8 млрд грн чистого прибутку після нарахування 76,2 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.

Нагадаємо, Ощадбанк за перше півріччя 2024-го наростив чистий та операційний прибуток, а також дохід. За шість місяців державний Ощадбанк отримав 8,81 млрд грн чистого прибутку, з них 74 млн грн – у червні. Банк покращив фінансовий результат на 2 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас за підсумками першого півріччя 2024-го чистий прибуток ПриватБанку сягнув 30,6 млрд грн. Це на 3% більше, ніж за аналогічний період торік. Загальний фінансовий результат банку становить 40,7 млрд грн — на 11% більше, ніж за шість місяців 2023 року.

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Джерело: НБУ