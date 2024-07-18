Рада ухвалила підвищення акцизів на пальне

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про підвищення акцизів на пальне

Мова йде про законопроєкт №11256-2 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу стосовно акцизного податку».

За ухвалення цього законопроєкту проголосували 231 депутат. Про це повідомив заступник голови парламентської комісії з питань фінансів Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Він додав, що правка (№267) про газ теж була підтримана.

«По факту залишили версію, яка була в Уряду до першого читання. Так, повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ (тільки з 2028-го не 277 євро, а 250 євро зупиняється)», — раніше зазначав нардеп.

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Закон набуває чинності з 1 вересня 2024.

Згідно з оновленим законопроєктом, з січня 2028 року ставки акцизного податку мають зрости до європейського рівня:

на бензини — 359 євро за 1000 л;

на дизельне пальне — 330 євро за 1000 л;

на скраплений газ — 250 євро за 1000 літрів.

Нагадаємо, що раніше Комітет підтримав урядовий законопроєкт №11090 щодо збільшення акцизів на цигарки.

Згідно з ним, з 01.01.2028 встановлюються нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС.

Тобто:

акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні;

у 2025-му році акциз зросте на +23%, а потім 2016-2028 буде по +5%;

в цьому році збільшення буде тільки у випадку девальвації.

Реалізація законопроєкту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році — 5 млрд грн, у 2027 році — 9,3 млрд грн, у 2028 році — 13,8 млрд грн.

Раніше Железняк розповів, яким буде дефіцит міжнародної допомоги України у 2025 році. Брак фінансової допомоги від міжнародних партнерів у 2025 році може становити $10-15 млрд, а прихований додатковий дефіцит держбюджету цього року становить 300-400 млрд грн без урахування додаткової мобілізації.

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