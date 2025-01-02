Хто більше за всіх профінансував бюджет України в 2024

У 2024 році Міністерство фінансів України залучило зовнішнє фінансування від одинадцяти партнерів з розвитку у розмірі понад $41 млрд

Про це йдеться у матеріалі на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Міжнародна підтримка дозволила у повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму. У той самий час всі внутрішні фінансові ресурси були спрямовані на сектор безпеки та оборони.

Донори фінансової допомоги у 2024 році:

Європейський Союз — $17,3 млрд (пільгове фінансування та гранти);

Сполучені Штати Америки — $8,3 млрд (гранти);

Міжнародний Валютний Фонд — $5,3 млрд (пільгове фінансування);

Японія — $4,3 млрд (пільгове фінансування, гранти, гарантія);

Світовий банк — $3,2 млрд (пільгове фінансування);

Канада — $1,8 млрд (пільгове фінансування);

Великобританія — $1 млрд (гарантія);

Норвегія — $306 млн (гранти);

Республіка Корея — $100 млн (пільгове фінансування);

Банк розвитку Ради Європи — $11 млн (пільгове фінансування);

Іспанія — $3 млн (гарантія).

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Європейський Союз надав Україні найбільший обсяг фінансової допомоги у рамках фінансового інструменту Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Загальний розмір підтримки сягнув $17,3 млрд, із яких $3,2 млрд — гранти.

Підтримка Сполучених Штатів була надзвичайно вагомою, у тому числі завдяки грантовій формі, що дозволило не збільшувати боргове навантаження на держбюджет. $7,3 млрд Україна отримала через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine на компенсацію соціальних видатків. Крім того, $1 млрд було залучено у межах програми Світового банку Second Growth Foundations Development Policy Loan. Це кошти з внеску країни у межах G7 ERA Mechanism до Фонду фінансового посередництва F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF Світового банку.

У 2024 році Україна успішно пройшла чотири перегляди програми МВФ Extended Fund Facility, виконавши всі необхідні умови. Це дозволило залучити $5,3 млрд. Загалом у рамках програми вже залучено $9,8 млрд з передбачених $15,5 млрд.

Детальніше про надходження та розподіл коштів читайте у звіті Міністерства фінансів.

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