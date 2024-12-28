7 основних тенденцій на крипторинку у 2025 році — Forbes

2024 рік став історичним поворотним моментом для Біткоїна та ширшої криптовалютної екосистеми. І є всі передумови для подальшого розвитку крипторинку наступного року

Цього року відбувся запуск перших біржових фондів Bitcoin та Ethereum ETF, що свідчило про їхнє справжнє інституційне прийняття. Біткоїн вперше подолав позначку в $100 000, а стейблкоїни продовжували зміцнювати глобальне домінування долара США. На додачу до цього обраний президент США Дональд Трамп зробив підтримку біткоїна центральним елементом своєї передвиборчої кампанії.

У сукупності ці віхи закріпили 2024-й як рік, коли криптоіндустрія довела, що вона є нестримною силою на світовій арені. Нижче описані сім прогнозів щодо основних подій, які можна очікувати на крипторинку в наступному році.

1. Країни G7 або БРІКС створять стратегічний біткоїн-резерв

Пропозиція адміністрації Трампа створити стратегічний резерв біткоїнів (SBR) для США викликала широкі дебати та спекуляції. Однак сигналізуючи про можливість створення SBR, США фактично запрошують інші великі країни розглянути можливість подібного кроку.

Теорія ігор припускає, що ці країни можуть бути зацікавлені діяти на випередження, потенційно випередивши США, щоб отримати стратегічну перевагу в диверсифікації своїх національних резервів. Обмежена пропозиція Біткоїна і його нова роль як цифрового засобу збереження вартості можуть посилити необхідність швидких дій для країн.

Такий крок не лише зміцнить статус біткоїна як глобального резервного активу, але й може змінити динаміку міжнародних фінансів, що матиме далекосяжні наслідки для економічних і геополітичних силових структур.

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2. Капіталізація ринку стейблкоїнів перевищить $400 млрд

Стейблкоїни стали одним з найуспішніших способів використання криптовалют, пропонуючи міст між традиційними фінансами та криптовалютною екосистемою.

У 2024 році стейблкоїни досягли історичного максимуму — $200 млрд в обігу, де домінували лідери ринку — Tether і Circle. Експерти прогнозують, що зростання стейблкоїнів прискориться у 2025 році, потенційно подвоївшись і перевищивши $400 млрд.

Цьому зростанню сприятиме ймовірне ухвалення спеціального законодавства щодо стейблкоїнів, яке може забезпечити необхідну регуляторну ясність і сприяти інноваціям у секторі.

3. Блокчейни Layer-2 мережі Bitcoin сприятимуть зростанню DeFi

Біткоїн розвивається, виходячи за рамки своєї ролі як засобу збереження вартості: мережі другого рівня (L2), такі як Stacks, BOB, Babylon, CoreDAO та інші, розкривають потенціал для процвітання екосистеми Bitcoin DeFi-технологій.

Ці мережі L2 підвищують масштабованість і програмовність Біткоїна, дозволяючи додаткам децентралізованих фінансів (DeFi) процвітати на найбільш безпечному і децентралізованому блокчейні.

Згідно з прогнозами на 2025 рік, Bitcoin DeFi готовий до експоненціального зростання. Загальна заблокована вартість (TVL) на Bitcoin L2 може перевищити $24 млрд, які зараз представлені обгорнутими деривативами Біткоїна, що становить близько 1,2% від загальної пропозиції біткоїна.

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4. Запуск різних криптовалютно-орієнтованих ETF

Запуск спотових біткоїн-ETF став найуспішнішим дебютом ETF в історії. Залучивши понад $108 млрд активів в управлінні (AUM) протягом першого року, ці ETF продемонстрували безпрецедентний попит як з боку роздрібних, так і з боку інституційних інвесторів.

Після успіху біткоїн-ETF дебютували ETF на Ethereum, пропонуючи інвесторам доступ до другої за ринковою капіталізацією криптовалюти. Прогнозується, що стейкінг буде вперше інтегрований в ETF на Ethereum у 2025 році. Ця функція дозволить інвесторам заробляти на стейкінгу, що ще більше підвищить привабливість і корисність цих фондів.

Також незабаром можуть з’явитись ETF для інших провідних криптопротоколів, таких як Solana. Крім того, очікується впровадження зважених криптоіндексних ETF, покликаних запропонувати диверсифікований вплив на ширший крипторинок.

5. Найбільші техногіганти США створять біткоїн-резерви

«Велика сімка» — Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Tesla і Meta — разом володіють грошовими резервами на суму понад $600 млрд, що дає їм значну гнучкість для розміщення частини свого капіталу в біткоїнах.

З удосконаленою системою бухгалтерського обліку та зростаючою регуляторною чіткістю дуже ймовірно, що хтось із цих технологічних гігантів, окрім Tesla, додасть Біткоїн до свого балансу, що ще більше легітимізує його роль у світовій фінансовій системі.

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6. Загальна капіталізація крипторинку перевищить $8 трлн

У 2024 році загальна капіталізація ринку криптовалют зросла до історичного максимуму в $3,8 трлн, охопивши широкий спектр варіантів використання, включаючи Біткоїн як засіб збереження вартості, стейблкоїни, DeFi, NFT, мемкоїни, GameFi, SocialFi та інші. Таке стрімке зростання відображає посилення впливу сектору та все ширше впровадження рішень на основі блокчейну в різних галузях.

Очікується, що до 2025 року приплив талановитих розробників у криптоекосистему прискориться. Ця хвиля інновацій, ймовірно, призведе до появи проривних децентралізованих додатків (dApps) в багатьох сферах.

У міру розширення бази користувачів і притоку капіталу в криптосферу, ціни на активи підштовхнуть загальну ринкову капіталізацію до безпрецедентних висот — до $8 трлн.

7. США повернуть собі позицію світового центру криптовалют

Криптоіндустрія США знаходиться на порозі трансформаційного відродження. Суперечливий підхід голови Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США Гері Генслера до «регулювання шляхом примусу» завершиться з його відходом у січні. Його наступник Пол Аткінс має кардинально іншу перспективу. Його підхід обіцяє більш спільну регуляторну базу, яка сприятиме інноваціям, а не придушуватиме їх.

Закінчення операції Chokepoint 2.0, таємної ініціативи, яка обмежувала доступ криптостартапів до банківської системи США, ще більше створює підґрунтя для відродження. Відновлюючи рівний доступ до банківської інфраструктури, США створюють середовище, в якому розробники блокчейну та підприємці можуть процвітати без зайвих обмежень.

Покращена регуляторна ясність і відновлення підтримки інновацій також призведе до значного збільшення кількості запусків токенів в США.

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За матеріалами Forbes