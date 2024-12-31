CoinGecko назвав найпопулярніші наративи в криптосфері у 2024 році

Найпопулярнішим наративом у 2024 році, безумовно, був наратив про мемкоїни, який привернув 30,67% глобального інтересу інвесторів

Іншими словами, майже третина криптовалютного інтересу цього року була зосереджена на більш спекулятивних можливостях з меншим акцентом на фундаментальних факторах.

Зокрема, основний наратив мемкоїнів посів 1-е місце з часткою криптовалютного інтересу в 14,36%. Це на 6,04 відсоткових пункти більше, ніж у минулому році, коли частка мем-наративу становила 8,32%.

Окрім загального наративу про мемкоїни, чотири тренди увійшли до топ-20 криптовалютних наративів: мемкоїни Solana, які посіли 4-те місце з часткою інтересу 7,65%, мемкоїни Base на 11-му місці з часткою 2,13%, ШІ-мемкоїни на 15-му місці з 1,49% і мемкоїни на котячу тематику на 16-му місці з 1,19% інтересу.

Наративи, пов’язані зі штучним інтелектом, привертають 16% інтересу інвесторів

Ще одним популярним криптовалютним наративом у 2024 році став наратив про штучний інтелект (ШІ), на який припало 15,67% інтересу інвесторів — загальний наратив про ШІ та 5 інших наративів, пов’язаних з ШІ.

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Загальний наратив про ШІ посів 2-е місце за популярністю цього року з часткою інтересу інвесторів у 12,58%.

Незважаючи на зростання на 1,26 відсоткового пункту порівняно з минулорічним показником у 11,32%.

Окрім загального тренду наративів про ШІ та мемкоїни, наратив про ШІ-агентів також увійшов до топ-20 рейтингу з часткою інтересу інвесторів у 1,17%.

RWA та DePIN привертають увагу

Іншими популярними криптовалютними наративами, які привернули більше уваги у 2024 році порівняно з попереднім роком, були наративи про реальні активи (RWA) та DePIN.

Частка інтересу інвесторів до наративу RWA зросла на 2,16 відсоткових пункти — з 6,48% у 2023 році до 8,64% у 2024 році. Як наслідок, він піднявся з 6-го на 3-тє місце. Аналогічно, рейтинг популярності наративу DePIN піднявся з 13-го на 8-ме місце, оскільки його частка зацікавленості інвесторів зросла на 1,56 відсоткових пункти.

З іншого боку, популярність наративуGameFi знизилася: частка інтересу інвесторів до нього зменшилася на 6,77 відсоткових пунктів з 10,49% у 2023 році до лише 3,72% у 2024 році.

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Зростання інтересу до наративів, пов’язаних із Solana та Base

Наративи, пов’язані з Solana, привернули 14,30% інтересу інвесторів, що ставить її на друге місце після наративу про ШІ за популярністю. Хоча мемкоїни Solana привернули майже половину уваги до мережі, інвестори продовжували цікавитися ширшою екосистемою Solana, яка посіла 5-те місце за популярністю з 5,78% інтересу інвесторів.

Тим часом, два наративи, пов’язані з Base, також увійшли до топ-20 рейтингу цього року завдяки зростанню популярності мережі. Загалом, екосистема Base та наративи мемкоїнів Base привернули 4,87% інтересу інвесторів.

Загалом 5 з 67 блокчейн-екосистем увійшли до топ-20 криптовалютних наративів у 2024 році. Окрім Solana та Base, до цих популярних блокчейн-екосистем увійшли екосистема Ethereum (1,82% частки інтересу інвесторів), екосистема Sui (1,04%) та екосистема TON (0,85%).

Топ-20 найпопулярніших криптовалютних наративів у 2024 році, ранжованих за ринковою часткою річного інтересу інвесторів, виглядає наступним чином:

На топ-20 криптовалютних наративів припадає 78,72% глобального інтересу інвесторів з 200 наративів, які привернули увагу цього року. Решта 21,28% інтересу до криптовалют було розподілено між 180 наративами.

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За матеріалами: CoinGecko.