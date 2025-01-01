Три криптопрогнози на 2025 рік

2024 рік став ключовим для криптовалют. Однак справжній переломний момент ще попереду

Ніхто не може сперечатися з тим, що 2024 рік був проривним для криптовалют. Запущені біржові фонди BTC та ETH, BlackRock очолив впровадження Біткоїна, обраний президент, який підтримує криптовалюту, а BTC побив 15-річний історичний максимум, і це лише деякі з цих подій. Але переломний момент для криптовалют ще попереду, вважає Марчін Казмерчак.

DeFi ось-ось злетить до небес

DeFi, як і традиційні фінанси, стає все більш складним з точки зору набору продуктів. Ми вже бачили цю тенденцію з появою таких продуктів, як Pendle, Ethena, EtherFi і Lombard. У 2025 році використання DeFi вибухне хвилею впровадження таких продуктів, як опціони, свопи та інші деривативи, такі як ринок процентних свопів — обсяг останнього становить $465,9 трлн США в TradFi.

Нові інституційні гравці активно входять у криптоекосистему, створюючи та розвиваючи нову категорію — ончейн-фінанси. Тепер їх участь не обмежується лише інвестуванням у «блакитні фішки» криптовалют, як-от BTC та ETH. Вони активно поглиблюють онлайн-ринок, використовуючи сучасні інструменти, такі як платформи кредитування та забезпечення ліквідності цифровими активами, підкріпленими реальними активами (RWA), зокрема стейблкоїнами. Прикладами компаній, які задають нові стандарти в цій сфері, є Securitize та BlackRock.

Стейблкоїни продовжуватимуть зростати

Стейблкоіни — це не просто ще один криптовалюта; вони готові стати цифровою основою світової фінансової системи. Tether — найприбутковіша криптовалютна компанія з прибутком $5,2 млрд у першому півріччі 2024 року, випередила навіть BlackRock.

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Політичний ландшафт різко змінюється на користь стейблкоїнів. Нарешті вони розглядаються як національний актив, який може зміцнити домінування валюти і вирішити проблему зростаючого державного боргу. Цей зсув також прокладає шлях для великих банків і платіжних компаній, таких як Visa і Mastercard, розширювати свої зусилля в секторі, особливо якщо врахувати придбання Stripe стейблкоїн-платформи Bridge за $1,1 млрд і чутки про запуск свого стейблкоїну компанією Revolut.

Перегони за впровадження в роздрібній торгівлі

ETF стануть ключовими драйверами для залучення нового капіталу в криптовалюту. BTC ETF вже існують, і незабаром ми побачимо успіх Ethereum ETF. Після беззаперечного зростання SOL за останній рік, ETF на SOL або підхопить імпульс і стане реальністю в першій половині 2025 року, або відкладеться до 2026 року або пізніше.

Ми також побачимо, як основні соціальні платформи Web3 конкуруватимуть із запуском мейннету LensChain і подальшим розширенням Farcaster. У міру того, як все буде рости, ми можемо отримати «криптовалютні платформи Twitter/X і Facebook».

Бонус: MiCA сприятиме розвитку криптовалют в Європі

Криптовалютні регулятори створюють основу для нових проєктів. Вони закладають основу для чітких правил і керівних принципів організаційної структури. MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) намагається забезпечити саме це з метою підвищення важливості активів, пов’язаних з євро. Потенційно це може стати мостом для криптоінновацій між США і Європою.

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За матеріалами: CoinDesk.