Названо 5 перспективних технологій у 2025 році

Хоча здається, що ажіотаж навколо ШІ, блокчейну та інших нових технологій у 2024 році вщух, це не означає, що можливості для їхнього використання зменшилися

Гарною аналогією є «бульбашка доткомів» — роздутий ажіотаж навколо нових інтернет-бізнесів призвів до великої кількості невиконаних обіцянок і провалів. Проте, з погляду 25 років, в довгостроковій перспективі вплив інтернету як технології виявився навіть більшим, ніж очікувалося під час розквіту «бульбашка доткомів».

Так само навіть якщо здається, що штучний інтелект не змінює світ настільки глибоко, як було обіцяно під час запуску Chat GPT, не можна недооцінювати те, що може бути досягнуто за кілька років.

Нижче описані п’ять нових технологій, які обіцяють величезне зростання у 2025 році і представляють захоплюючі можливості для стартапів.

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1. Генеративний ШІ

Хоча здається, що розвиток генеративного ШІ сповільнюється, стартапи все ще можуть використовувати цю технологію для нових інноваційних застосувань. Зокрема таких як персоналізований маркетинговий контент, активи для відеоігор, автоматизована генерація контенту або будь-яка інша ніша, яка все ще не повністю використовує потенціал генерації зображень і текстів зі ШІ.

Наразі є ще багато можливостей для інновацій у нішевих сферах, особливо в галузях, далеких від технологій, де цикл впровадження може бути повільнішим. Стартапи також можуть поєднувати генеративний ШІ з іншими інструментами, що призведе до створення високодиференційованих пропозицій.

2. Квантові обчислення

Квантові обчислення переходять від теоретичних обіцянок до практичного застосування, і такі компанії, як IBM та Google, роблять успіхи. Ця технологія може розв’язувати проблеми оптимізації, криптографії та пошуку ліків набагато швидше, ніж класичні комп’ютери.

Стартапи можуть знайти можливості для створення алгоритмів або платформ, які використовують квантові обчислення для конкретних галузей, таких як фінанси або логістика. Бар’єр для входу залишається високим через технічну складність, але ті, хто першими прийдуть на ринок, можуть стати лідерами в цьому трансформаційному просторі.

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3. Синтетична біологія

Синтетична біологія поєднує біологію, інженерію та комп’ютерні технології для проєктування та виробництва біологічних систем. Ця технологія відкриває двері для розвитку сільського господарства, біопалива та медицини. Такі стартапи, як Ginkgo Bioworks, прокладають шлях, але є ще багато місця для нових гравців.

Стартап може зосередитися на розробці інженерних мікробів, які виробляють стійкі матеріали або нові види харчових продуктів, вирощених у лабораторіях. Зважаючи на висхідну екологічну та етичну стурбованість, стартапи в галузі синтетичної біології можуть розв’язувати глобальні проблеми. Орієнтація на проблеми сталого розвитку може також надати стартапам на ранніх стадіях доступ до державного фінансування та інших технологічних ресурсів, що може компенсувати високу капіталомісткість та бар’єри для входу у сферу синтетичної біології.

4. Граничні обчислення

Граничні обчислення обробляють дані ближче до місця, де вони генеруються, а не покладаються на централізовані хмарні сервери. Ця технологія має важливе значення для пристроїв Інтернету речей, автономних транспортних засобів та аналітики в режимі реального часу.

Стартапи можуть створювати рішення, які оптимізують периферійні обчислення для конкретних галузей, таких як охорона здоров’я (моніторинг пацієнтів у режимі реального часу) або виробництво (прогнозоване обслуговування). Зі зростанням кількості пристроїв Інтернету речей периферійні обчислення стануть ще більш важливими для забезпечення низької затримки та високої ефективності.

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5. Робототехніка

Сфера робототехніки продовжує розвиватися, а її застосування виходить за рамки традиційного виробництва. У 2025 році роботи відіграватимуть дедалі важливішу роль в охороні здоров’я (хірургічні роботи), логістиці (автономні дрони для доставки) та сільському господарстві (роботизовані комбайни).

Стартапи можуть зосередитися на створенні спеціалізованих роботів для нішевих ринків. А партнерство зі штучним інтелектом та сенсорними технологіями може створити високофункціональні та адаптивні роботизовані системи.

Нагадаємо, за оцінками Центру фінансових послуг Deloitte, генеративний ШІ у рамках кіберзлочинності завдасть збитків у розмірі $40 млрд до 2027 року, що значно перевищує показник у $12,3 млрд у 2023 році. Це відповідає середньорічному темпу зростання на рівні 32%. Далі ми розглянемо п’ять найпоширеніших шахрайських схем з використанням штучного інтелекту, розвиток яких ми побачимо у наступному році.

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