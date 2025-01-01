6 криптовалют, на які варто звернути увагу у 2025 році

У 2025 році ринок криптовалют обіцяє стати ще більш цікавим і динамічним. Аналітики та експерти вже визначили кілька перспективних активів, які можуть принести інвесторам значний дохід

За словами Ронен Кожокару, співзасновника ARCKADL і 8081.io, у 2025 році варто розглянути такі криптовалюти, як Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, XRP і SKALE.

Біткоїн (BTC)

Зростання провідної монети з року в рік історично було вражаючим: за даними YCharts, за останній рік вона злетіла на 153,9% у річному обчисленні. Експерти очікують, що до 2025 року BTC коштуватиме від $100 000 до $150 000, тоді як зараз він коштує близько $96 288.

«Біткоїн все частіше розглядається як серйозна форма інвестицій, як і золото, — сказав Кожокару. —Обмежена пропозиція і зростаючий попит разом роблять монету надійною довгостроковою інвестицією».

Ethereum (ETH)

Другою за величиною криптовалютою є Ефір, і вона має важливе значення для роботи децентралізованих додатків (dApps). Протягом 2025 року Ethereum прогнозовано торгуватиметься в діапазоні від $2 548 до $5 500. Насправді, перехід блокчейну на модель підтвердження частки також зробив його більш енергоефективним і швидким для користувачів.

За даними YChart, минулого року ETH зріс на 78,50% у порівнянні з попереднім роком.

«Оскільки Ethereum став більш «зеленим», ніж рік чи два тому, він буде більш популярним, оскільки споживає менше енергії, — сказав Кожокару. — Ця зміна також робить його швидшим і дешевшим у використанні, що важливо, оскільки все більше людей починають створювати і використовувати застосунки на ньому».

Solana (SOL)

Це швидка мережа з низькими комісіями за транзакції. Її масштабованість і зручність для розробників допомогли їй значно вирости, показавши річний темп зростання 316,5% за минулий рік. Як зазначає Кожокару, Solana, ймовірно, стане ще ціннішою, оскільки вона вже привертає великі проєкти, такі як ORCA, Jupiter, Solend і Marine Finance.

Очікується, що у 2025 році ціна Solana коливатиметься в межах від $184 до $555. Однак Solana також ризикує зіткнутися із затримками мережі, а також із конкуренцією з боку інших швидких блокчейн-рішень. Крім того, регуляторні зміни можуть вплинути на функціонування Solana у ширшому контексті криптовалютного ринку.

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Cardano (ADA)

Це криптовалюта, спрямована на вирішення реальних проблем за допомогою сталих блокчейн-технологій. Її енергоспоживання значно нижче, ніж у Bitcoin та інших старіших систем, завдяки унікальній моделі доказу частки (proof-of-stake). Cardano використовується у таких проєктах, як Revuto, Empowa та Book.io, і їх кількість може зрости у 2025 році.

За останній рік мережа виросла приблизно на 162,9%, згідно з YCharts. Наступного року ціна Cardano може коливатися у межах від $0,44 до $1,44. Попри свій потенціал, Cardano залишається ризикованим через конкуренцію з іншими платформами, які можуть пропонувати схожі або навіть кращі можливості.

XRP

XRP стикається з юридичними викликами у США, але ситуація поступово покращується. Якщо ці виклики буде вирішено, більше банків і компаній можуть почати використовувати XRP, зазначає Кожокару. Це не лише підвищить його вартість, але й зробить ключовим гравцем у глобальних платежах до 2025 року.

Основна причина, чому XRP має цінність, полягає в тому, що він допомагає здійснювати швидкі транскордонні транзакції. У 2025 році кількість гаманців, які зберігають XRP, перевищить 5 мільйонів. Якщо врахувати нещодавнє річне зростання приблизно на 140%, згідно з YCharts, можна очікувати, що у 2025 році ціна XRP коливатиметься між $0,88 та $2,92.

SKALE (SKL)

SKALE вирішує проблему забезпечення швидких і дешевих рішень для розробників, які працюють над застосунками на базі Ethereum, щоб покращити масштабованість. За останній рік SKALE демонструє швидке зростання з річним темпом приблизно 64%, згідно з CoinMarketCap. Очікується, що популярність Ethereum стимулюватиме подальше впровадження SKALE, підвищуючи його ціну у 2025 році.

На цей час токени SKALE зберігаються у понад 4 млн гаманців. Уже зараз ми бачимо, що такі проєкти, як MFF, Keepsake, Sponstar і Cdyfight, використовують цю криптовалюту. У 2025 році можна очікувати зростання кількості проєктів, які обиратимуть SKALE як дешевшу та швидшу альтернативу для розробників.

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