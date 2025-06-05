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Ринок альткоїнів готується до прориву — аналітик

05.06.2025 17:40
Микола Деркач
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5 червня 2025 року провідний криптоаналітик Міхаель ван де Поппе розповів, що ринок альткоїнів перебуває у стані рівноваги — це період напруженого затишшя, який часто передує стрімким рухам

Ринок альткоїнів готується до прориву — аналітик

Ринок альткоїнів готується до прориву — аналітик Фото: unsplash.com

«Капіталізація ринку альткоїнів (та, власне, усього ринку) наразі у рівновазі перед великим проривом, — зазначив ван де Поппе у своєму останньому повідомленні. — Це відбувається повсюдно, тож нам потрібно трохи терпіння — і все буде добре».

Як свідчить графік із триденним таймфреймом, ситуація справді говорить сама за себе. Після суттєвого відновлення з мінімумів березня ринок наблизився до зони, яку ван де Поппе називає «критичним рівнем опору». Ця зона — між $1,2 трлн та $1,35 трлн — в останні місяці не раз стримувала зростання.

Втім, не менш показовим є формування вищих локальних мінімумів під цією зоною опору. Ринок альткоїнів, схоже, «стискається», і це зниження волатильності часто передує потужному спрямованому руху.

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Рівновага триває, але ненадовго

Фази рівноваги — явище рідкісне та потужне. У термінах криптотрейдингу вони відображають протистояння між покупцями та продавцями, яке не може тривати вічно. Коли ж відбувається прорив, накопичена енергія та капітал, що залишався осторонь, можуть спричинити стрімке ралі.

Якщо ринку вдасться впевнено подолати опір у районі $1,35 трлн, наступна макроціль — близько $1,7 трлн, що означає потенційне зростання на 45% від поточних рівнів. Натомість, якщо підтримка на рівні $1,1 трлн не втримається, ринок може повернутися до мінімумів попереднього циклу — близько $875 млрд.

Поки що трейдери та інвестори чекають на підтвердження: зростання обсягів торгів, прорив вище зони опору або ж появу драйвера, що підштовхне ринок до ширшого зростання.

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Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
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