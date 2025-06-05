Ринок альткоїнів готується до прориву — аналітик

5 червня 2025 року провідний криптоаналітик Міхаель ван де Поппе розповів, що ринок альткоїнів перебуває у стані рівноваги — це період напруженого затишшя, який часто передує стрімким рухам

«Капіталізація ринку альткоїнів (та, власне, усього ринку) наразі у рівновазі перед великим проривом, — зазначив ван де Поппе у своєму останньому повідомленні. — Це відбувається повсюдно, тож нам потрібно трохи терпіння — і все буде добре».

Як свідчить графік із триденним таймфреймом, ситуація справді говорить сама за себе. Після суттєвого відновлення з мінімумів березня ринок наблизився до зони, яку ван де Поппе називає «критичним рівнем опору». Ця зона — між $1,2 трлн та $1,35 трлн — в останні місяці не раз стримувала зростання.

Втім, не менш показовим є формування вищих локальних мінімумів під цією зоною опору. Ринок альткоїнів, схоже, «стискається», і це зниження волатильності часто передує потужному спрямованому руху.

The #Altcoin market capitalization (and actually the entire market) are in an equilibrium before the big breakout. It’s just everywhere, which means that we’ll need some patience and then we’ll be fine. pic.twitter.com/MpYUtyd0Gp — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 5, 2025

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Рівновага триває, але ненадовго

Фази рівноваги — явище рідкісне та потужне. У термінах криптотрейдингу вони відображають протистояння між покупцями та продавцями, яке не може тривати вічно. Коли ж відбувається прорив, накопичена енергія та капітал, що залишався осторонь, можуть спричинити стрімке ралі.

Якщо ринку вдасться впевнено подолати опір у районі $1,35 трлн, наступна макроціль — близько $1,7 трлн, що означає потенційне зростання на 45% від поточних рівнів. Натомість, якщо підтримка на рівні $1,1 трлн не втримається, ринок може повернутися до мінімумів попереднього циклу — близько $875 млрд.

Поки що трейдери та інвестори чекають на підтвердження: зростання обсягів торгів, прорив вище зони опору або ж появу драйвера, що підштовхне ринок до ширшого зростання.

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За матеріалами finbold.com.