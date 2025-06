Ринок альткоїнів готується до прориву — аналітик

5 червня 2025 року провідний криптоаналітик Міхаель ван де Поппе розповів, що ринок альткоїнів перебуває у стані рівноваги — це період напруженого затишшя, який часто передує стрімким рухам

Як свідчить графік із триденним таймфреймом, ситуація справді говорить сама за себе. Після суттєвого відновлення з мінімумів березня ринок наблизився до зони, яку ван де Поппе називає «критичним рівнем опору». Ця зона — між $1,2 трлн та $1,35 трлн — в останні місяці не раз стримувала зростання.

Втім, не менш показовим є формування вищих локальних мінімумів під цією зоною опору. Ринок альткоїнів, схоже, «стискається», і це зниження волатильності часто передує потужному спрямованому руху.

The #Altcoin market capitalization (and actually the entire market) are in an equilibrium before the big breakout.

It’s just everywhere, which means that we’ll need some patience and then we’ll be fine. pic.twitter.com/MpYUtyd0Gp

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 5, 2025