BlackRock купив ще понад 6 000 біткоїнів: скільки монет у інвесткомпанії

17 червня біржовий фонд iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) від BlackRock зафіксував приплив коштів на суму $639 мільйонів, поповнивши свої запаси на 6 088 біткоїнів (BTC)

Від початку своєї роботи у січні 2024 року сукупні надходження до IBIT перевищили $50,67 млрд.

Зі 670 295 BTC під управлінням, фонд наразі контролює близько 54% усього ринку Біткоїн-ETF у США, загальна вартість якого наразі становить $131 млрд, згідно з даними CoinMarketCap.

Fidelity SOLD.

Ark SOLD.

Bitwise SOLD. BUT BLACKROCK BOUGHT $640M OF BITCOIN pic.twitter.com/kQTpa3WcCg — Arkham (@arkham) June 18, 2025

Домінування BlackRock триває

Продовжуючи тижневу хвилю закупівель, IBIT перевершив усі інші спотові Біткоїн-ETF, що котируються у США. Його основні конкуренти — Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) та Bitwise Bitcoin ETF (BITB) — того ж дня зазнали значних чистих відтоків коштів.

Втім, не лише BlackRock активно купує біткоїни. Наприклад, компанія Strategy (раніше — Microstrategy) нещодавно повідомила про купівлю BTC на $1,05 млрд, підтвердивши свій статус найбільшого корпоративного власника біткоїнів.

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На цьому тлі агресивні дії BlackRock лише підкреслюють, що інституційне прийняття Біткоїна стрімко набирає обертів.

Цифрові токени фонду державних облігацій США BUIDL від BlackRock почали використовувати як інструмент застави на біржах Crypto.com і Deribit. Це ще раз демонструє тісну взаємодію між традиційними фінансами (TradFi) та крипторинком.

Раніше ми також писали, що станом на п’ятницю, 13 червня 2025 року, за даними Arkham Intel, BlackRock контролював 665 938 BTC — орієнтовно на суму $69,83 млрд.

Цей обсяг становив близько 94,8% криптопортфеля BlackRock, вартість якого оцінювався в $73,66 млрд. Попри щоденні закупівлі Ethereum протягом останніх двох тижнів, пріоритет компанії залишається очевидним — ставка робиться саме на Біткоїн.

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За матеріалами finbold.com.