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Кабмін вніс ряд змін до програми єОселя

07.10.2024 9:40
Микола Деркач
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Під час нещодавнього засідання Уряд ухвалив деякі зміни до умов програми єОселя. Зокрема, оновлено вимоги до житла, яке можна купити за системою доступної іпотеки

Кабмін вніс ряд змін до програми єОселя

Кабмін вніс ряд змін до програми єОселя Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Мінекономки.

Відтепер програма для більшості громадян стає орієнтованою на нове або здане в експлуатацію житло не більше ніж три роки тому.

Водночас Уряд розширив можливості для внутрішньо переміщених осіб за програмою. Вони зможуть купувати квартири або будинки віком до десяти років, тоді як раніше вік житла за єОселею для них був обмежений трьома роками. Ці та інші зміни до умов програми Уряд ухвалив на засіданні 4 жовтня 2024 року.

«Нові вимоги до віку нерухомості  допоможуть розвитку будівельної та суміжних галузей. Внутрішньо переміщеним особам ми надали можливість купувати житло за програмою віком до 10 років. Також така можливість передбачена для ветеранів та членів їх родин, військовослужбовців, правоохоронців, медиків, вчителів та науковців в регіонах, що найбільш постраждали від війни та відчувають брак нового житла — Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях», — розповів заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

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Оновлені правила єОселі передбачають можливість придбати житло:

  • віком до 10 років: ВПО, членам їх родин, за умови, що ті беруть іпотеку в інтересах ВПО — у всіх регіонах; військовослужбовцям та правоохоронцям, медикам, педагогам, науковцям, ветеранам та членам сімей тощо — в Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях;
  • віком до трьох років: військовослужбовцям та правоохоронцям, медикам, педагогам, науковцям, ветеранам та членам сімей у решті регіонів. Усі інші громадяни зможуть купувати квартири та будинки віком до трьох років на всій території країни.

Також взяти участь у програмі не зможуть ВПО, якщо вони або члени їхніх родини вже отримали пільгову іпотеку коштом гранту Кредитної установи для відбудови (KfW).

Рішення набуде чинності через 30 днів після публікації, а норми щодо житла, яке беруть в іпотеку в інтересах ВПО — 18 грудня.

Нагадаємо, в рамках програми українці можуть придбати квартиру, будинок або таунхаус під 3% або 7% — залежно від пільгової категорії. Нещодавно в єОселю також вносились зміни: згідно з новими правилами, власники зруйнованого житла зможуть використати сертифікат єВідновлення (у разі його отримання), щоб повністю або частково покрити перший внесок за іпотекою у межах програми єОселя.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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