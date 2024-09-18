Програму єОселя можуть змінити: що планує НБУ

Національний банк України (НБУ) вважає необхідним змінити кредитну програму єОселя через занизькі ставки

єОселя — це програма доступного кредитування житла. Українці можуть придбати квартиру, будинок або таунхаус під 3% або 7% — залежно від пільгової категорії.

Відтак, Нацбанк пропонує внести зміни у програму, заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

За її словами, єОселя дозволяє купляти житло в кредит за занадто малою ставкою. Адже світовий досвід свідчить, що іпотека не працюватиме, якщо ставки перевищуватимуть 15%.

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«До прикладу, в Польщі середня ставка за іпотекою становить 4,75%, у Німеччині – 3,5%. В Україні найближчими роками вона точно не знизиться до рівня 3%», — зазначила Рожкова.

Одним з головних факторів є рівень інфляції: НБУ має середньострокову ціль у 5%. За таких умов іпотека має коштувати 10–11%. І якщо єОселя продовжуватиме кредитувати під ставку 3%, ринок не зʼявиться. В НБУ вбачають в цьому великий ризик для програми у середньостроковій перспективі.

Вона додала, що компанія Укрфінжитло, яка реалізує проєкт, має 50 млрд грн капіталу у формі держоблігацій. Гроші компанія бере у банків під заставу ОВДП.

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Зараз Укрфінжитло видало кредитів на 20 млрд грн, а решта капіталу просто генерує компанії процентні доходи. Однак якщо Укрфінжитло витратить усі 50 млрд грн, це призведе її до збиткової діяльності.

«Тому вже зараз, поки попит на іпотеку лишається пригніченим, варто думати над тим, як змінити програму, зробивши її допоміжною до ринкового кредитування», — сказала Рожкова.

Також заступниця голови НБУ розповіла, що банки збільшують кредитні апетити. Ставки за кредитами бізнесу знизилися на близько 5 в.п. з початку року, а частка кредитів у межах держпрограм вже менша ніж 35%.

Нагадаємо, уряд вніс низку змін до умов надання пільгових кредитів за державною програмою кредитування єОселя. Молоді позичальники до 25 років можуть отримати іпотеку з першим внеском від 10%.

Члени сімей ВПО першого ступеня споріднення зможуть взяти пільговий кредит під 7%. Громадяни також можуть здійснити перший внесок за рахунок сертифіката єВідновлення.

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За матеріалами Forbes