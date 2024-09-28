Кабмін вніс зміни до програми єОселя

Постановою Кабінету Міністрів № 939 передбачено низку змін до програми єОселя, деякі з них набрали чинності 19 вересня 2024 року

Про це у Telegram повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Нагадаємо, що єОселя — це програма доступного кредитування житла. Українці можуть придбати квартиру, будинок або таунхаус під 3% або 7% — залежно від пільгової категорії.

Згідно з новими змінами, власники зруйнованого житла зможуть використати сертифікат єВідновлення (у разі його отримання), щоб повністю або частково покрити перший внесок за іпотекою у межах програми єОселя.

За цією програмою придбати житло також зможуть українці, які раніше вже брали участь у державних житлових програмах. Йдеться про громадян, будинки яких були зруйновані або залишилися на тимчасово окупованій території.

Докладніше з нещодавніми змінами до програми єОселя можна ознайомитися в інфографіці:

Цікаве по темі: У застосунку Резерв+ запуститься новий сервіс — Міноборони

Також раніше ми писали, що Національний банк України вважає необхідним змінити кредитну програму єОселя через занизькі ставки.

Як заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, єОселя дозволяє купляти житло в кредит за занадто малою ставкою. Адже світовий досвід свідчить, що іпотека не працюватиме, якщо ставки перевищуватимуть 15%.

«До прикладу, в Польщі середня ставка за іпотекою становить 4,75%, у Німеччині – 3,5%. В Україні найближчими роками вона точно не знизиться до рівня 3%», — зазначила Рожкова.

Одним з головних факторів є рівень інфляції: НБУ має середньострокову ціль у 5%. За таких умов іпотека має коштувати 10-11%. І якщо єОселя продовжуватиме кредитувати під ставку 3%, ринок не зʼявиться. У Нацбанку вбачають в цьому великий ризик для програми у середньостроковій перспективі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чому не вдається забронювати фахівця через Дію

Скільки грошей принесе державі економічне бронювання — Мінекономіки

Кабмін змінив правила бронювання від мобілізації для бізнесу