Кабмін зробив доступнішою іпотеку через єОселю: що змінилось

Уряд розширив функціонал програми єОселя, щоб надати молоді більше можливостей для купівлі власного житла

Іпотечні кредити стали вигіднішими, зокрема для молодих українців. Громадяни віком до 26 років можуть отримати іпотеку із початковим внеском всього від 10% вартості житла замість 20% як це було раніше.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства економіки, до сьогодні частка молоді серед учасників програми була незначною — 9%. Усього у цій віковій категорії отримано 1 115 кредитів.

«Ми очікуємо, що доля молодих учасників програми зростатиме, це стимулюватиме молодь залишатися в країні, а розвиток програми посилить позитивний ефект для будівельної та суміжних галузей і в підсумку – для економіки України», — зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Оформити іпотеку за програмою єОселя можна прямо у застосунку Дія. Для цього потрібно:

У Дії перейти у розділ Сервіси та обрати єОселя.

Заповнити заяву та обрати уповноважений банк.

Підписати необхідні документи за допомогою Дія.Підпису.

Після отримання в застосунку Дія відповіді від уповноваженого банку можна розпочинати оформлення іпотеки.

На сьогодні за програмою єОселя українці можуть придбати квартиру, будинок або таунхаус під 3% або 7% — залежно від пільгової категорії. Всього за два роки за програмою доступного іпотечного кредитування видано 14 030 кредитів на загальну суму 22,6 млрд гривень.

Нагадаємо, з 1 жовтня Укрексімбанк припинив участь у державній програмі іпотечного кредитування єОселя. Він став першим банком, що вирішив вийти з цього популярного проєкту, який надавав громадянам можливість отримати пільгові кредити на житло. В Укрексімбанку пояснили, що цей проєкт більше не відповідає пріоритетам фінустанови.

Також ми писали, що Кабмін вніс ряд змін до програми єОселя. Під час нещодавнього засідання Уряд ухвалив деякі зміни до умов програми єОселя. Зокрема, оновлено вимоги до житла, яке можна купити за системою доступної іпотеки.

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