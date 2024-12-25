Мінфін випустить ОВДП на 20 млрд грн для дофінансування єОселі

Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 20 мільярдів гривень

Кошти від цих облігацій підуть на докапіталізацію державної компанії «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло»), яка є оператором програми пільгового іпотечного кредитування єОселя.

Як йдеться в постанові уряду, випуск ОВДП на 20 млрд грн повинен бути здійснений до кінця 2024 року. Це зокрема облігації:

на 10 млрд грн – із строком обігу 10 років та ставкою доходу на рівні 12,6 відсотка річних і купонним періодом один рік;

на 5 млрд грн – із строком обігу п’ять років та ставкою доходу на рівні 15,84 відсотка річних і купонним періодом шість місяців;

на 5 млрд грн – із строком обігу чотири роки та ставкою доходу на рівні 16,35 відсотка річних і купонним періодом шість місяців.

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При цьому випуск зазначених ОВДП здійснюється без погодження Нацбанку України. Також затверджено Порядок придбання акцій додаткової емісії компанії «Укрфінжитло» в обмін на внутрішні облігації у 2024 році.

Водночас Міністерству економіки доручили здійснити протягом грудня 2024 року придбання у державну власність акцій додаткової емісії компанії «Укрфінжитло» в сумі 20 млрд гривень в обмін на ОВДП.

Нещодавно НБУ у своєму Звіті про фінансову стабільність за грудень повідомив, що банки у другому півріччі 2024 року суттєво зменшили кількість виданих кредитів за програмою єОселя. За оцінкою регулятора, це сталось, серед іншого, і через дефіцит коштів у відповідальної за програму держкомпанії «Укрфінжитло».

Нагадаємо, наразі кредити за програмою єОселя видають Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк, BISBANK та Радабанк. Останній долучився до програми у грудні.

Також ми писали, що уряд розширив функціонал програми єОселя, щоб надати молоді більше можливостей для купівлі власного житла. Іпотечні кредити стали вигіднішими, зокрема для молодих українців.

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