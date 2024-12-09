Ще один банк долучився до програми єОселя

Відтепер українці можуть отримати кредит на житло за програмою єОселя в 11 банках

До програми єОселя приєднався Радабанк, повідомляється на офіційній сторінці Дії в Telegram.

Відтак кредити за програмою видають Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк, BISBANK та Радабанк.

Українці можуть взяти оселю в кредит з фіксованою ставкою 3% або 7% з першим внеском від 20%, а громадянам до 26 років — від 10%.

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«Подавайтеся на програму в декілька кліків у Дії і отримуйте попереднє рішення про кредит без походів до банку», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Вже понад 14 600 сімей отримали власне житло завдяки програмі державного кредитування єОселя. За два роки програми держава видала кредитів більш ніж на 23 млрд гривень.

Нагадаємо, уряд розширив функціонал програми єОселя, щоб надати молоді більше можливостей для купівлі власного житла.

Іпотечні кредити стали вигіднішими, зокрема для молодих українців. Громадяни віком до 26 років можуть отримати іпотеку із початковим внеском всього від 10% вартості житла замість 20% як це було раніше.

До сьогодні частка молоді серед учасників програми була незначною — 9%. Усього у цій віковій категорії отримано 1 115 кредитів.

Також ми писали, що з 1 жовтня Укрексімбанк припинив участь у державній програмі іпотечного кредитування єОселя. Він став першим банком, що вирішив вийти з цього популярного проєкту, який надавав громадянам можливість отримати пільгові кредити на житло. В Укрексімбанку пояснили, що цей проєкт більше не відповідає пріоритетам фінустанови.

Крім того, Кабмін вніс ряд змін до програми єОселя. Під час нещодавнього засідання Уряд ухвалив деякі зміни до умов програми єОселя. Зокрема, оновлено вимоги до житла, яке можна купити за системою доступної іпотеки.

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