Розвиток, рівність та інклюзія, як вимога сьогодення

Марина Вільк

Менеджерка проєктів, експертка з корпоративної культури, крокскультурної інтеграції, DEI

Сучасний ринок праці постійно змінюється, і вимоги до роботодавців стають все вищими. Сьогодні компанії змагаються не тільки за талановитих спеціалістів, але й за створення умов, що сприяють соціальній реалізації та професійному розвитку.

Розвиток компанії у напрямку Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) — різноманітності, рівності та інклюзії, є не лише стратегічно важливим, але й обов’язковим для успішної роботи на міжнародних ринках. Сучасні стандарти та регуляції все частіше вимагають впровадження політик, які сприяють різноманітності та інклюзії.

Тому компанії, що активно розвивають ці напрямки, не лише відповідають сучасним вимогам, а й збільшують свою конкурентоспроможність і привабливість для талановитих співробітників та споживачів.

У контексті сучасних глобальних викликів, таких як війна в Україні, питання рівності та інклюзії стають ще актуальнішими. Велика кількість осіб з інвалідністю та жінок, які наразі займають, попередньо непривабливі та непритаманні для них посади, змушують компанії враховувати їх фізіологічні та психологічні особливості при створенні відповідних умов праці.

Також створення привабливого корпоративного середовища сприяє залученню співробітників з інших країн, а також мотивує поверненню висококваліфікованих українців, що виїхали за кордон під час війни.

Корпоративні ресурсні спільноти: платформа для соціальної реалізації та лояльності співробітників

Одним з ефективних інструментів для досягнення цієї мети є створення корпоративних ресурсних спільнот (CRC — Corporate Resource Communities), як частини політики впровадження різноманітності, рівності та інклюзії.

CRC — це внутрішні спільноти, що об’єднують працівників на основі спільних інтересів, демографічних характеристик або цінностей. Ціль CRC — створити середовище, в якому співробітники можуть реалізувати всі свої соціальні потреби, відчувати себе захищеними та вільними.

Вони створюють платформу для обговорення ідей, проведення заходів, розвитку лідерських навичок та взаємодопомоги. Надають можливість співробітникам встановлення професійного контакту та співпраці з менеджерами високого рівня в паралельних напрямках діяльності компанії, а також покращують рівень visibility робітників.

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Наприклад, співробітники можуть об’єднуватися для підтримки рівності жінок або представників LGBT+ спільноти. Для того, щоб бути учасником CRC, не обов’язково бути жінкою або представником LGBT+ спільноти, досить бути зацікавленим та підтримувати ці цінності.

Також дуже ефективним є інститут адвокатури CRC, коли авторитетні менеджери стають адвокатами та підтримкою цінностей CRC, при тому, що вони не є прямою частиною цієї спільноти. Наприклад, чоловіки є учасниками CRC, які захищають рівність прав жінок.

Переваги CRC для Співробітників

Для працівників участь у CRC є можливістю знайти все необхідне для себе всередині компанії. Вони можуть поділитися своїми інтересами, отримати підтримку однодумців, розвинути свої навички та розширити мережу професійних контактів.

CRC сприяють створенню почуття спільності та залученості, що особливо важливо для нових співробітників або тих, хто працює у великих корпораціях. Кожна спільнота має свого лідера, бізнес-представника (менеджера високого рангу), позицію керівника проєктів та лідера з комунікацій, які періодично змінюються шляхом голосування її учасників. CRC також активно беруть участь у тематичних заходах, що проходять поза межами компанії, наприклад порад Гідності для представників LGBT+ спільноти, або конференціях та тренінгів для підтримки ветеранів та їх родин.

Вплив CRC на лояльність та утримання співробітників

Дуже часто реалізація соціальних потреб через CRC є вагомим важелем для працівника при прийнятті рішення щодо зміни роботодавця. Коли співробітник відчуває, що його цінності та інтереси знаходять підтримку всередині компанії, він стає більш лояльним і мотивованим до подальшої співпраці. Відповідно, це зменшує текучість кадрів і підвищує рівень задоволеності роботою, а відповідно впливає на її якість.

Роль менеджерів у залученні до CRC

Участь у CRC не є обов’язковою, але менеджери мають мотивувати та залучати людей до цих об’єднань. Ефективні лідери розуміють, що активна участь у CRC сприяє глибшому залученню працівників до компанії та формуванню лояльного ставлення до неї. Вони організовують інформаційні сесії, проводять заходи та підтримують ініціативи, які сприяють розвитку CRC. Також при оцінці роботи працівника, його залученість до CRC відіграє значну роль, та є перевагою при розв’язанні кар’єрних питань.

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Підтримка та розвиток CRC

Для успішного функціонування CRC необхідна підтримка з боку керівництва компанії. Це включає надання ресурсів, виділення часу для участі у зустрічах та заходах, а також визнання досягнень учасників CRC. Крім того, компанії можуть організовувати тренінги та семінари для розвитку лідерських навичок серед членів CRC, що сприятиме їх професійному зростанню.

Приклади корпорацій з розвиненими програмами DEI

Напрямок Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) добре розвинений у багатьох великих корпораціях по всьому світу. Наприклад:

Google активно працює над розвитком DEI, впроваджуючи програми для залучення та підтримки різноманітних талантів, включаючи жінок, представників меншин, людей з інвалідністю та LGBT+ спільноти. Microsoft має розвинену політику DEI, яка включає програми для підтримки різноманітності, розвиток інклюзивної культури та боротьбу з дискримінацією. Вони також активно залучають жінок і меншини до технічних ролей. Apple приділяє велику увагу різноманітності та інклюзії, впроваджуючи ініціативи для підтримки різних груп працівників та створення інклюзивного робочого середовища. IBM — піонер у сфері DEI, запроваджуючи політики рівності з 1953 року. Компанія має численні програми, спрямовані на підтримку різноманітності та інклюзії, включаючи підтримку жінок, етнічних меншин і LGBT+ спільноти. Procter & Gamble активно працює над розвитком DEI, зосереджуючи свої зусилля на створенні інклюзивного робочого середовища та просуванні рівності для всіх співробітників. Coca-Cola має розвинені програми DEI, спрямовані на підтримку різноманітності та інклюзії в усіх аспектах бізнесу, від наймання до розвитку кар’єри. Nike активно підтримує DEI, впроваджуючи ініціативи для залучення та розвитку різноманітних талантів, а також створення інклюзивного робочого середовища. Meta має різноманітні програми DEI, включаючи підтримку жінок, етнічних меншин і LGBT+ спільноти. Компанія активно працює над створенням інклюзивної культури.

Ці компанії є прикладами того, як великі корпорації можуть ефективно розвивати напрямок DEI, сприяючи створенню справедливого та інклюзивного робочого середовища.

Висновок

Розвиток компанії в цьому напрямку є обовʼязковим для роботи на міжнародному ринку та відповідності сучасним вимогам ринку праці. Корпоративні ресурсні спільноти є потужним інструментом для створення сприятливого робочого середовища, де співробітники можуть реалізувати свої соціальні потреби, відчувати себе захищеними та вільними.

Участь у таких групах сприяє формуванню більш лояльного ставлення до компанії, підвищенню рівня задоволеності роботою та зменшенню текучості кадрів. Менеджери відіграють ключову роль у залученні співробітників до CRC, що робить їх невіддільною частиною успішної стратегії розвитку компанії.

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